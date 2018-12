Pedro Leal a Mercedes Fernández: «Quedan más bofetadas a los que pactan con el PSOE» Pedro Leal durante la rueda de prensa de esta mañana. El diputado de Foro reiteró que no ve posibilidades a que su formación y PP puedan presentarse en coalición en las elecciones de mayo próximo DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Miércoles, 19 diciembre 2018, 12:47

La posibilidad de un pacto entre PP y Foro que pueda desembocar en una coalición electoral ha provocado un estado de tensión en ambas formaciones. Mientras en la formación popular se es favorable a alcanzar «alianzas» con el resto de fuerzas del centroderecha, como afirmó el pasado lunes el presidente nacional del partido, Pablo Casado, en Foro parece que han levantado un muro a esta posibilidad. Al menos ahora. «No hay ninguna posibilidad», dijo esta mañana el portavoz parlamentario de la formación forista, Pedro Leal. «Tenemos nuestro proyecto propio y somos una aternativa propia», reiteró el diputado. Una respuesta que coincide con la dada la pasada semana la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, quien aseguró que esta formación concurrirá a las elecciones autonómicas con su propio programa: «Salimos a competir», dijo entonces.

Pedro Leal, que presentó las enmiendas que su formación ha presentado a los presupuestos regionales, reiteró que no ve posibilidades a que Foro y PP puedan presentarse en coalición en las elecciones de mayo próximo. «No hay posibilidad. Ha quedado claro el pasado mes de septiembre cuando renovamos en nuestro congreso nuestro proyecto, nuestras ideas y somos una alternativa propia», insistió el portavoz de esta formación.

Además, el diputado forista dejó entrever que la posibilidad de un acuerdo a largo plazo tampoco sera fácil, situando a Mercedes Fernández, la presidenta del PP asturiano, como el principal escollo. La líder de los populares afirmó el pasado domingo que no descartaba acuerdos con Foro, «pero me he cansado de recibir bofetadas». Y esta mañana, Pedro Leal, le respondió con dureza: «Nosotros criticamos a los acuerdos del PP con Javier Fernández --se refiere al pacto de 2016 que permitió sacar adelante los presupuestos de 2017--; nosotros estamos contra las declaraciones de amor político a Javier Fernández y seguimos siendo muy críticos. Por eso, quedan aún muchas bofetadas para quienes quieren pactar con el PSOE», dijo Leal. En este sentido, hizo corresponsable de que Asturias «esté a la cola de España» a los acuerdos que suscribió el PP con el PSOE en Asturias.