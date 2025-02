Podemos no expulsará a Monedero del partido hasta hallar pruebas más contundentes

Podemos mantendrá a Juan Carlos Monedero como militante del partido hasta que las mujeres que le acusaron de forma interna por acoso sexual decidan continuar ... con el protocolo de denuncia, algo que, según ha asegurado el coportavoz de la formación, Pablo Fernández, aún no ha sucedido.

En la rueda de prensa que habitualmente ofrece los lunes, tras la reunión de la ejecutiva de Podemos, Fernández también ha reconocido que el politógolo madrileño se mantuvo en los chats de la dirección del partido pese a que ya se conocía, al menos, una denuncia contra él. El coportavoz de los morados ha revelado que Monedero, que desde hace años no tiene cargo oficial en el organigrama de la formación, ya no forma parte de estos canales de comunicación.

Fernández mantiene que Podmeos no desveló estas denuncias en septiembre de 2023 para «mantener el anonimato» de las víctimas y porqu estas, señala, así lo pidieron. Los morados apartaron a Monedero de los actos públicos del partido pero el coportavoz iniste en que no le van a suspender de militancia hasta que no haya más pruebas en su contra.

Cabe recordar que la Universidad Complutense, donde Monedero da clases de Ciencia Política, también mantiene abierta una investigación interna a raíz de una denuncia por acoso sexual. La inistitución está conduciendo el asunto de forma discreta y confidencial, como dictan los protocolos, por ello se desconoce a qué fecha responden los hechos investigados.

«Daño» a la izquierda

La vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado este lunes que casos como el de Monedero hacem «muchísimo daño» al espacio de la izquierda, si bien ha agregado que la violencia machista es «transversal» y «no va de partidos».

Díaz fue señalada el viernes por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, que la acusaron, veladamente, de «mirar para otro lado» cuando estalló el escándalo en el que se vió involucrado Íñigo Errejón, que presentó su dimisión entre acusaciones de violencia sexual por parte de varias mujeres. La líder gallega le nombró portavoz del grupo parlamentario cuando los morados o Más Madrid ya le habían trasmitido quejas por su comportamiento.