Beatriz Llaneza, secretaria general del PP regional, en su despacho. Pablo Nosti

El PP culpa a Adriana Lastra de «hacer la vista gorda cuando le convenía» y Foro urge acudir a la Fiscalía en el 'caso Salazar'

«Durante años ocupó un lugar privilegiado en el PSOE en el que veía, escuchaba y avalaba comportamientos denigrantes a mujeres«, denuncian los populares asturianos

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:43

Comenta

Un día después de que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, pidiera al PSOE que lleve «de manera inmediata» la información que tiene ... sobre los presuntos casos de acoso sexual de Francisco Salazar, el Partido Popular de Asturias denunció el «cinismo» de la representante del Ejecutivo en la región. La secretaria general del PP regional, Beatriz Llaneza, quiso recordar que «Lastra ocupó un lugar privilegiado dentro del PSOE» y desde ese puesto, como 'numero 2' del partido «veía, escuchaba y avalaba comportamientos denigrantes a mujeres de los que ahora intenta presentarse como víctima. Siempre fue una de las voces más firmes de Pedro Sánchez, era la chica del Peugeot».

