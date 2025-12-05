El PP culpa a Adriana Lastra de «hacer la vista gorda cuando le convenía» y Foro urge acudir a la Fiscalía en el 'caso Salazar'

Un día después de que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, pidiera al PSOE que lleve «de manera inmediata» la información que tiene ... sobre los presuntos casos de acoso sexual de Francisco Salazar, el Partido Popular de Asturias denunció el «cinismo» de la representante del Ejecutivo en la región. La secretaria general del PP regional, Beatriz Llaneza, quiso recordar que «Lastra ocupó un lugar privilegiado dentro del PSOE» y desde ese puesto, como 'numero 2' del partido «veía, escuchaba y avalaba comportamientos denigrantes a mujeres de los que ahora intenta presentarse como víctima. Siempre fue una de las voces más firmes de Pedro Sánchez, era la chica del Peugeot».

En un comunicado, Llaneza abunda en que «tuvo el poder y la influencia para denunciar» el trato dispensado a las mujeres. «Hizo la vista gorda cuando políticamente le convenía, cuando su lealtad a Pedro Sánchez era premiada y el precio de hablar era demasiado alto para su propio futuro».

En opinión de los populares, «intenta presentarse como espectadora inocente de aquello en lo que fue protagonista directa; quien guardó silencio en los despachos de Ferraz se envuelve hoy en discursos de ejemplaridad y defensa de valores que no ejerció cuando tuvo la oportunidad».

Por su parte, el diputado regional de Foro Asturias, Adrián Pumares, señaló que «está claro que los mecanismos internos del PSOE para detectar y luchar contra estos deleznables, reprobables y condenables casos de machismo, de acoso sexual y corrupción no están funcionando, por lo que el PSOE tiene que llevar a Fiscalía esas denuncias que obran en su poder y a las que ya sabemos que no le dio el trámite adecuado».