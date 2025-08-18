El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Muñoz comapreec etse lunes en Génova. Tarek /PP

El PP desmerece el pacto climático de Sánchez: «Eso ahora no sirve contra las llamas»

Los populares tildan la propuesta de «cortina de humo» e insisten en que «el mejor pacto de Estado» para acabar con los incendios son unos Presupuestos Generales del Estado

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:39

El PP se desmarcó este lunes el pacto de Estado de mitigación y adaptación a la emergencia climática que el presidente del Gobierno ha puesto ... sobre la mesa en plena ola devastadora de incendios, que en las últimas horas se ha cobrado la cuarta víctima mortal. Los populares calificaron la propuesta de «cortina de humo» y de «huída hacia adelante» que «no sirve de nada» en estos momentos porque ni «acaba con las llamas ni recupera lo perdido». «Es como si en medio de un tsunami traes un pacto de Estado por los océanos», ironizó la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la sede nacional de Génova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  3. 3 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP desmerece el pacto climático de Sánchez: «Eso ahora no sirve contra las llamas»

El PP desmerece el pacto climático de Sánchez: «Eso ahora no sirve contra las llamas»