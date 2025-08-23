El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un avión de la compañía Binter a su llegada al aeropuerto de Almería. Efe

El PP insta al Gobierno a fomentar el tráfico en aeropuertos regionales

En una moción registrada en el Senado, los populares reclaman una estrategia nacional de conectividad aérea para estos aeródromos y evitar así que algunas comunidades «queden aisladas y desatendidas»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

Ryanair anunció el pasado mes de enero la supresión de 640.000 plazas en España para este verano, cancelando todos sus vuelos en varios aeropuertos ... regionales y reduciendo el tráfico en otros. Una decisión que, según denuncia el PP en una moción en la comisión de Industria y Turismo del Senado, impacta negativamente en el sector turístico, debilita la competitividad y profundiza las desigualdades territoriales. Es por ello, que la formación de Alberto Núñez Feijóo insta al Gobierno a diseñar e implementar una estrategia nacional de conectividad aérea para aeródromos regionales que garantice la accesibilidad de todas las regiones, con especial atención a aquellas con menos alternativas de transporte.

