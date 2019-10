El PSOE avanza en prácticamente todos los territorios

Un tercio de los abstencionistas, hartos de la política

A menos de dos semanas de tener que volver a pasar por las urnas, el 22% de los electores aún no tienen claro si acudirá o no a votar. Un 11,8%, en cambio, está seguro de que no lo hará y entre sus razones destaca sobremanera el hastío por la actual situación política (35%). No es el único motivo que esgrimen, según el último barómetro del CIS, para quedarse en casa el próximo 10 de noviembre. El 22,5% dice que no votará porque «no está de acuerdo con la repetición» de los comicios, casi el mismo porcentaje (22%) de los que dicen que tampoco lo harán porque «no le convence ningún partido ni líder».