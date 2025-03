Rajoy en el Congreso: «No existió la policía patriótica y no conozco ninguna 'operación Cataluña'»

«No tengo conocimiento de la existencia de ninguna ¡operación Cataluña'». «No existió la policía patriótica ni se dedicó a espiar a Podemos». Dos frases ... para desmentirlo todo. Mariano Rajoy negó este miércoles de manera taxativa estar detrás de las supuestas operaciones parapoliciales del Ministerio del Interior para combatir el independentismo catalán y desacreditar a los rivales políticos. «Niego que el Gobierno haya dado ninguna instrucción a nadie para espiarles a ustedes», espetó el expresidente a Ione Belarra, líder de Podemos, quien le recordó que la propia Policía Nacional ya ha acreditado 6.903 búsquedas en bases policiales sobre líderes de las coalición morada.

El exjefe del Ejecutivo se desvinculó de todo desde el principio, pero eso no evitó la bronca, particularmente con Belarra, quien llegó a acusarle de ser «el presidente más corrupto de la democracia española, de perseguir a los adversarios y de proteger a los corruptos». Los reproches de la secretaria General de Podemos de que su grupo fue objetivo principal del espionaje de su Gobierno no hicieron mella ninguna en Rajoy. «Soy una persona de derechas y de provincias. Y soy un demócrata. Nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. No tenía ninguna intención de hacer ninguna investigación sobre ustedes. No son tan importantes. No tenía el más mínimo interés en las actividades de Podemos», le respondió.

«El problema es traerme aquí a hablar de temas en los que no participé», explicó Mariano Rajoy, quien abundó en que la única 'operación Cataluña' que conoció, fue la que él desencadenó él mismo a partir del referéndum ilegal de octubre de 2017 con la aplicación del artículo 155. «La única operación Cataluña es el intento de liquidar un Estado con más de cinco años de historia, cuando determinados dirigentes políticos decidieron pasar por encima de la democracia y la Constitucional española», insistió el compareciente, enrocándose una y otra vez en que su única obsesión fue salvar la «unidad nacional» y defender la Constitución frente a la amenaza secesionista, pero siempre dentro de la ley.