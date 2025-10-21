El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Con este gesto, Felipe VI reivindica su labor en la Transición y su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona»

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 21 de octubre 2025, 14:33 | Actualizado 15:11h.

El Rey ha decidido otorgar el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Corona, al expresidente del Gobierno Felipe González y a los ... dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona», según aprobó este martes el Consejo de Ministros a petición de Felipe VI. Un gesto que coincide con el 50º aniversario el próximo 22 de noviembre de la proclamación de Juan Carlos I que marcó el inicio de la transición política en España de la que los tres políticos fueron protagonistas.

Desde su llegada al trono en junio de 2014, Felipe VI solo ha concedido tan alta distinción a dos personas: a la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la Reina Sofía, el pasado mes de enero. el actual monarca recibió su Toisón cuando tenía trece años de manos de su padre, Juan Carlos I, quien a su vez lo recibió a los pocos días de su nacimiento de manos del rey Alfonso XIII.

