Rivera quiere ser presidente para «meter en la cárcel a quienes intenten romper España» Afirma que «no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza» que pueda frenar el proyecto de España | Manda su apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 20 octubre 2019, 13:21

El candidato de Cs a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha asegurado que quiere ser presidente para «meter en la cárcel a quienes intenten romper España», para defender la igualdad de los españoles ante la ley y proteger a los más débiles, en una concentración en plaza Sant Jaume de Barcelona este domingo.

«No quiero ser presidente del Gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para protegeros a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a quienes intenten romper nuestro país», ha dicho en su discurso, tras la intervención en el acto de la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, y la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas.

En referencia a los disturbios en Cataluña tras la sentencia del 1-O, ha afirmado que «no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza» que pueda frenar el proyecto de España, y ha mandado su apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.