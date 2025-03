Rufián: «ERC no es socio del Gobierno, es socio del diálogo» Esquerra rechaza la geometría variable con Cs, vincula su apoyo al Ejecutivo a la «pervivencia» de la mesa sobre Cataluña y advierte a JxCat de que no es la «criada de nadie»

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 3 de junio 2020, 13:30 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

Esquerra Republicana ha regresado hoy a la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Después de votar dos veces consecutivas en contra, los republicanos se abstendrán esta tarde en la votación de la prórroga del estado de alarma. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reivindicado la soberanía de su partido para actuar y decidir su posición sin necesidad de que se les acuse de ser los «criados» de JxCat o se les tache de estar firmando un nuevo pacto del Majestic como Convergència con el PP.

Rufián ha señalado que cada vez que el Gobierno ha querido hacer política y no matemáticas y ha querido hacer políticas sociales, «Esquerra ha estado ahí». Eso sí, Rufián ha advertido a Pedro Sánchez de que Esquerra «no es socio del Gobierno». «Somos socios del diálogo, de la política y de la gente», ha asegurado. Y cuando estos elementos no están, ERC ha votado en contra, ha avisado.

Rufián mantiene su apoyo al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, aunque ha asegurado que tiene más «dudas que certezas». Especialmente en lo que respecta a los pactos de los socialistas con Ciudadanos. ERC lleva semanas instando al presidente del Gobierno a que elija entre ellos o entre la formación naranja. «No sabemos qué quieren ser», ha espetado el dirigente independentista. «Si eligen a Cs, serán una cosa, si eligen a ERC, serán otra cosa», ha añadido. Según Rufián, «dime con quién pactas y te diré qué pactas». Pero «todo no puede ser», ha advertido. Todo pasa, ha dicho, por «soberanías consensuadas y alianzas antifascistas». «Las izquierdas no tenemos la vacuna contra el virus, pero tenemos la vacuna contra el fascismo. No hay mejor antifascismo que lo que se hace en el BOE», ha rematado.

El punto clave del diálogo entre el Gobierno y los republicanos es la mesa de diálogo sobre Cataluña, que quedó paralizada tras el estallido de la pandemia. El Ejecutivo central se ha comprometido en los últimos días a volver a convocarla en el mes de julio, lo que ha facilitado el acercamiento de los republicanos. De la «pervivencia de la mesa, según Rufián, depende la «pervivencia de ERC como actor imprescindible en la gobernabilidad». El portavoz independentista considera que sin ERC, el Gobierno no puedo garantizar su estabilidad. «La mesa no va de independentistas y allí no se juega el papel de ERC en la agenda», ha dicho, lo que allí nos jugamos, ha avisado, es la «democracia».

Rufián ha aprovechado su intervención en el debate sobre el estado de alarma para reivindicar a ERC en el tablero catalán y su capacidad negociadora y para marcar distancias respecto a sus socios de JxCat en el Govern catalán. «ERC ganó las elecciones generales por dos veces. Somos el principal grupo catalán en la Cámara y vamos utilizar nuestros 13 diputados le pese a quien le pese», ha advertido Rufián, frente a las críticas de Carles Puigdemont y Quim Torra que abogan por el bloqueo en Madrid. «No somos los criados de nadie», ha avisado. «Por ERC decide ERC», ha añadido. El portavoz republicano ha cargado además contra los postconvergentes que les acusan de apoyar al Gobierno a cambio de nada.