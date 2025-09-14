El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez anuncia el pasado lunes las medidas contra Israel. Efe

Sánchez se abona a la política de gestos para soslayar el bloqueo de su agenda parlamentaria

El pacto climático, el choque con Netanyahu e incluso los Presupuestos, que planea presentar antes de noviembre, sirven al Gobierno para marcar agenda

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:07

No es casual que Pedro Sánchez abriera el nuevo curso político, el pasado día 1, con un acto para apuntalar su propuesta de un pacto de Estado contra la emergencia climática ... , tras la desazón generada por los incendios que este verano arrasaron 330.000 hectáreas en España. Tampoco que, solo una semana después, de nuevo en lunes, anunciara en una declaración urgente en el Palacio de la Moncloa un paquete de medidas destinadas a frenar el «genocidio» perpetrado por Israel en Gaza. A falta de una mayoría parlamentaria para impulsar buena parte de sus reformas y con una oposición empeñada en demostrar que ha entrado en colapso, el Gobierno ha optado por fórmulas alternativas para marcar la agenda, ganar tiempo y reactivar al desmotivado electorado progresista. Y eso incluye la presentación de unos Presupuestos con escasas posibilidades de salir adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  2. 2

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  7. 7 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  8. 8 La prolongación de La Cámara, en Avilés, será de sentido único para ganar plazas de aparcamiento
  9. 9

    Windar plantea un ERE para 70 trabajadores
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez se abona a la política de gestos para soslayar el bloqueo de su agenda parlamentaria

Sánchez se abona a la política de gestos para soslayar el bloqueo de su agenda parlamentaria