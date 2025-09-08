El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza

El presidente del Gobierno asume que la acción de España no servirá por si sola para frenar a Netanyahu pero defiende que manda un mensaje al pueblo palestino y sirve para que el conjunto de la sociedad española "sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI su país estuvo del lado correcto de la historia"

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:56

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy a primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa para anunciar una batería de medidas frente a lo que ha tildado sin ambages de "genocidio" contra el pueblo palestino, entre ellas la aprobación, este martes, de un real decreto ley para "consolidar jurídicamente" el embargo de armas a Israel o la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa de la violación de derechos humanos o crímenes de guerra contra la población de Gaza.

Sánchez, que ha iniciado su intervención reconociendo el derecho de Israel a un Estado propio en el que pueda sentirse seguro y ha condenado una vez más los ataques terroristas y secuestros llevados a cabo por Hamás, ha subrayado que la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanhayu a la ofensiva del 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en "una nueva oleada de ocupaciones ilegales en un ataque injustificable contra la población civil palestina" que ha provocado ya la muerte de 63.000 civiles 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad menores de edad. "Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso", ha denunciado.

