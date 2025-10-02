El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en Copenhague, donde participó en una reunión de la Comunidad Política Europea Reuters

Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios

El presidente garantiza la protección diplomática de los activistas y obvia los reproches por la contención de la fragata 'Furor' que los asistía

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La flotilla Global Sumud ha puesto a Pedro Sánchez en una posición delicada. El presidente del Gobierno -que desde el inicio del nuevo curso ... político ha encontrado en su crítica activa contra la actuación de Israel en Gaza un elemento de conexión con la sociedad y un instrumento útil para la reactivación del electorado progresista- ve ahora cómo sus socios en el Ejecutivo lo acusan de no hacer lo suficiente para proteger a los activistas de la expedición solidaria, detenidos tras adentrarse en la zona de exclusión fijada por el Estado hebreo mientras la fragata 'Furor', enviada para asistirlos en caso necesitar un rescate, evitaba traspasar esa línea. Este jueves, el jefe del Ejecutivo se esforzó en defender que ni los ha abandonado ni ha claudicado ante Benjamín Netanyahu.

