Sánchez niega que actuar con moderación sea un signo de debilidad

Pedro Sánchez defendió hoy la línea de moderación que ha escogido para hacer frente a la crisis desatada en Cataluña sin atender a las exigencias del PP y Ciudadanos para que aplique la Ley de Seguridad Nacional o active el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat. «El Estado no puede ceder al impulso de la exaltación», zanjó tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

El presidente del Gobierno no dio ninguna señal de que vaya a adoptar medidas de excepción para atajar las algaradas callejeras de las últimas cuatro noches en Barcelona y otras poblaciones catalanas. Combinó el tono firme con las apelaciones a la prudencia y a la proporcionalidad que, a su entender, debe tener la respuesta del Gobierno central. La Moncloa tenía prevista una respuesta contundente en las calles a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', pero la virulencia alcanzada en los disturbios apenas entraba en sus previsiones.

Sánchez considera que actuar con moderación no es «un signo de debilidad», todo lo contrario, subrayó, es «un signo de fortaleza del Estado de derecho» porque es la mejor fórmula para «hacer frente con eficacia» a las crisis de orden público. «La moderación, la ponderación -insisitió- contribuye a calmar los ánimos y reconducir las situaciones».

El presidente del Gobierno no mencionó a nadie en sus comentarios pero era evidente que iban dirigidos a los líderes de PP y Ciudadanos que un día sí y otro también exigen más contundencia en la respuesta gubernamental a los independentistas radicales. Hoy mismo, Pablo Casado reclamó al líder socialista que actúe con «urgencia» en Cataluña y emplazó a Sánchez a utilizar todos los resortes legales que existen. El líder de los populares le recordó que su partido utilizó la ley para acabar con la 'kale borroka' en el País Vasco. Se refería a la reforma del Código Penal que impulsó el Gobierno de José María Aznar en el 2000 para tipificar como actos terroristas los desórdenes callejeros, la quema de cajeros automáticos y otras variantes de las algaradas que se registraban en el País Vasco con el auspicio de la izquierda abertzale y el aplauso de ETA.

También Pablo Casado reprochó a Sánchez su «pasividad» ante la «emergencia nacional» que se vive en Cataluña. El líder de Ciudadanos apremió al presidente del Gobierno a enviar «miles y miles» de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para sofocar los disturbios, además de activar el artículo 155 para «destituir» a Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Nada de eso entra, por ahora, en los planes de Sánchez, que incluso se mostró optimista porque tiene la convicción y la información para pronosticar que «la crisis se va a superar y la tranquilidad se restaurará» más pronto que tarde.

Sentencia y convicencia

Las últimas amenazas de Torra de convocar otro referéndum de autodeterminación antes de que concluya 2021 apenas merecieron su atención. «No se puede -dijo- repetir un camino que ha fracturado y llenado de frustración a la sociedad catalana». Tiene que entender, prosiguió, que gobierna para «todos los catalanes, y que la parte de la ciudadanía que no es independentista es «mayoritaria» aunque las fuerzas soberanistas tengan una ajustada mayoría en el Parlamento. «Tras la sentencia, convivencia», resumió en una frase redonda preparada para fijar el mensaje.

El optimismo del presidente del Gobierno sobre la paulatina desinflamación del clima es compartida sin excepción en el PSOE. En esta ocasión no se han producido los desmarques de algunos barontes territoriales como ha sucedido en otras oportunidades con las crisis en Cataluña. Hasta Felipe González, que como él mismo reconoce no suele compartir los puntos de vista de Sánchez, reconoció que el presidente del Gobierno «está en la posición que debe estar» en esta crisis y «si hay que llegar, se llegará al 155 pero ahora no es el momento».