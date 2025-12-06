El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez este sábado en el Congreso. EFE

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Feministas Socialistas, presidida por Amelia Valcárcel, tilda de «insuficiente» la respuesta del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:53

Comenta

Pedro Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre el malestar interno por la gestión de las denuncias por acoso sexual contra uno de sus ... máximos colaboradores, el exalto cargo de la Moncloa y miembro de la ejecutiva socialista Paco Salazar, pero hoy, en una conversación informal con periodistas en el Congreso durante la recepción por el día de la Constitución ha roto su silencio para alegar que la falta de diligencia de la que se quejan, singularmente, las mujeres del PSOE no se debió a un intento de protegerlo ni a «connivencia» por su parte.

