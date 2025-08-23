Solo una persona opta a la plaza del «hermanito» de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz

Solo una persona opta al puesto de trabajo de jefe de sección de Coordinación de Centro y Programas de Actividades Transfronterizas en el área de ... Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Badajoz. Hasta el 30 de junio, este puesto era desempeñado por Luis María Carrero, cuyo contrato está bajo investigación porque la jueza Beatriz Biedma advierte que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, pudo valerse de su influencia en la institución provincial para ficharle.

En sus autos, Biedma apunta a la relación cercana de ambos, algo que quedó acreditado en uno de los correos electrónicos intervenidos por la UCO y en el que Carrero saludaba a David Sánchez como 'querido hermanito'.

Carrero se marchó de la Diputación de Badajoz el 30 de junio y la institución provincial convocó el puesto abierto a funcionarios de otras administraciones por concurso de méritos. Se presentaron dos personas. Una de ellas fue excluida porque incumplía uno de los requisitos de la convocatoria. De esta manera, ha quedado una sola candidata, según la resolución del 22 de julio. Se trata de una persona que ya trabajaba en el área de Cultura de la institución provincial.

Carrero llegó a este puesto de trabajo en la Diputación directo de Moncloa, donde trabajaba como asesor

Esta vacante se produjo después de que Luis María Carrero, que llegó a la institución en 2024 tras trabajar como asesor de Moncloa, renunciara al trabajo a inicios de verano. Es uno de los once procesados en la investigación judicial que trata de aclarar si su propio contrato y el del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, estuvieron amañados, recuerda HOY.

Fue el propio Sánchez quien le identificó como «colaborador» suyo en la oficina provincial de Artes Escénicas en su primer interrogatorio en el juzgado para aclarar el proceso selectivo. Fue la conexión de este con Moncloa, dado que llegó a la ciudad tras ser asesor del Gabinete de la Presidencia, y los correos electrónicos intervenidos por la UCO los que le dieron a conocer. En uno de ellos, Carrero saludaba a Sánchez con un «querido hermanito».

En su declaración ante la jueza el pasado 25 abril, Carrero reconoció que le une una amistad con David Sánchez de hace más quince años porque comparten los mismos gustos, razón por la que había amigos en común que cían ellos que parecían «hermanos». Asegura que ese es el motivo por el que en ocasiones se dirigía a David Sánchez hablándole «hermanito», tal y como figura en uno de los correos que intervino la UCO.

La jueza que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, plantea en sus autos que David Sánchez usó su influencia en la institución provincial para crearle el puesto de trabajo para el que ahora se busca sustituto.

Carrero trabajaba en Badajoz desde el 1 de enero de 2024 y tenía un contrato en comisión servicio durante un máximo de dos años. Es decir, que se marchó cinco meses antes lo previsto. Según explicaron fuentes de la institución, dimitió para poder comenzar el curso en su plaza como profesor de Escuela Oficial Idiomas. Tiene su destino en Mérida.

La investigación fue descubriendo detalles que apuntan a que pudo prepararse esa plaza para Carrero. Entre ellos, que su contratación se resolvió en 45 minutos. O el correo electrónico en el que David Sánchez da por hecha su fichaje 23 días antes de que el BOP publicara las bases de la convocatoria.

En sede judicial, Carrero desmintió cualquier trato de favor. Afirmó que nadie le dijo que tuviera el puesto garantizado y que no le constaba que David Sánchez moviese los hilos para que la Diputación de Badajoz lo contratara.