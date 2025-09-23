El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los exdiputados socialistas, Santos Cerdán y Jose Luis Abalos EFE

El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

El juez abre una pieza separada para investigar solo los amaños de obras y tratar de mandar cuanto antes a juicio los enchufes a Jésica o las gestiones a favor de Air Europa o Villafuel

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:23

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama ... que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la investigación.

