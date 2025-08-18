«Tema Santos»: La UCO investiga los lazos del PSOE con Servinabar por una anotación de Koldo
La Guardia Civil afirma que de ese escrito se «deduce» que la relación del exasesor con Antxon Alonso «pudiera haber estado vinculada» conel «propio partido»
Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, al menos desde junio, los supuestos vínculos entre el PSOE y el PSN, su federación ... navarra, y Servinabar, la constructora navarra que está en el centro de la trama 'Cerdán-Ábalos-Koldo'. Unos presuntos lazos entre el Partido Socialista y la firma bajo sospecha propiedad de Antxon Alonso (el empresario que se había convertido en socio de Santos Cerdán mediante un acuerdo secreto) que se remontarían a la génesis de esta supuesta red de comisiones, nacida en Navarra, antes incluso de que Pedro Sánchez consiguiera recuperar la Secretaría General del PSOE en junio de 2017 y alcanzar, al año siguiente, La Moncloa.
La pista que sigue la UCO para indagar sobre estos supuestos vínculos de Servinabar con el PSOE (más allá de los ya conocidos tratos que Antxon Alonso mantuvo con Koldo García y Santos Cerdán para el supuesto cobro de mordidas a cambio de obra pública) apareció en la carpeta de notas del icloud de uno de los iphones que la Guardia Civil se incautó en el domicilio de Koldo en Polop de la Marina (Alicante) en febrero de 2024.
Según los documentos que obran ya en el sumario del Tribunal Supremo y a los que ha tenido acceso este periódico, esa anotación, hecha a modo de recordatorio en una agenda ante el nuevo 'curso' que estaba a punto de iniciarse, data de la tarde/noche del 31 de agosto de 2017. Para entonces, Sánchez, que solo diez semanas antes había recuperado el poder en el PSOE, acababa de nombrar a José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE y Koldo desembarcaba en Madrid como asistente y chófer del futuro ministro de Transportes por recomendación de Santos Cerdán.
«Estoy hasta los cojones»
En ese contexto, y con el título «Tema Santos» (del que se infiere que era un recordatorio de asuntos que quería tratar con el recién designado entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE), Koldo García escribió ese mensaje en el que vincula al partido también con Antxon Alonso, que ya para aquella época –en realidad, desde 2015, según ha acreditado la investigación– mantenía supuestos tratos ilícitos con Servinabar de por medio.
«Tema Santos. Tenemos que hablar de lo de Ramón. Eso de que yo no represento al PSOE. Y lo de seguridad. Tenemos que aclarar los temas de Antxon, (que) como muy bien decías se cambia mucho de opinión. Yo no he hecho nada que no me hayan dicho. Qué ya estoy hasta los cojones de eso. Y vamos, con todo lo que yo he hecho por el partido en Navarra. Ahora parece que me queréis ver muerto y, eso, la verdad, me pone bastante triste. Y es tan injusto que, vamos, no sé qué decir. Es que me quieres ver muerto y sino, lejos de aquí. La pregunta es por qué (…) Necesito saber por qué», es la literalidad de la nota que ha puesto a la UCO sobre la pista de la posible relación del PSOE con Servinabar desde antes de la llegada de Sánchez a Moncloa.
La conclusión de la Guardia Civil, tras incautarse de esa anotación y analizado el contexto, es que «como se puede observar, Koldo parecía disgustado por el hecho de que le hubieran afeado desde el PSOE alguna conducta concreta». «Asimismo, tras indicar que quería aclarar algunos temas vinculados a Antxon, escribía que no había hecho nada que no se le hubiera indicado previamente, de lo que se deduce que su relación con Antxon pudiera haber estadio vinculada con Santos y, en el contexto expuesto, con el propio partido», apunta la UCO.
La UCO no ahonda más en ese eventual nexo de los socialistas con Servinabar y tampoco especifica si el motivo del enfado del PSOE con el exasesor de Ábalos a cuenta de su relación con Alonso era porque la formación supo del pago de comisiones a García o por otras causas relacionadas con las finanzas internas.
Las otras referencias alas sospechas sobrelas cuentas socialistas
La UCO no llega en ningún momento a hablar como tal de posible financiación irregular de los socialistas a través de la empresa de Antxon Alonso, pero esta nota de Koldo García no es la única referencia a esta espinosa posibilidad –negada por el propio Pedro Sánchez– que la Guardia Civil ha deslizado en sus informes en los últimos meses. En el de junio que supuso la imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán ya reveló un mensaje de Koldo en 2022 al entonces director general de Carreteras en la etapa de Ábalos al frente de Transportes, Javier Herrero, en el que el exasesor, a pesar de no tener ninguna responsabilidad en el partido, avisaba a Herrero de que la «gerencia» del PSOE le iba a pedir el «impuesto». El partido sostiene que Koldo solo hablaba de la cuota oficial de afiliación.
Otra posible pista, según la UCO, que apuntaría a la financiación supuestamente irregular del PSOE venía contenida en este mismo informe, donde se recogían varios mensajes del 16 de marzo de 2002 que se cruzaron Koldo García y José Ruz, gerente de Levantina, Ingeniería y Construcción, una de las empresas que presuntamente pagaron sobornos a la trama. En ese intercambio de wasaps, Ruz se quejó de que había habido «heridos inocentes», en clara referencia a la defenestración el verano anterior de Ábalos y, por ende, del propio Koldo; y que esta táctica no era buena para el partido. «No es conveniente para la ganadería. Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile y, además, con esta publicidad que se entera todo el sector», se preguntaba Ruz en un mensaje.
«Este hecho resulta de especial interés, puesto que el término ganadería era utilizado como lenguaje convenido para referirse a los partidos políticos, y en este caso al PSOE», apuntaba la UCO, dando a entender que el empresario creía que Ferraz había errado en su decisión de apartar a quienes llevaban dinero a sus arcas.
La Guardia Civil destacaba asimismo en su informe de junio que uno de los motivos del fulminante e inesperado cese de Ábalos como ministro fue el hecho de que, junto a Koldo, «hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido». Esa práctica, llega a afirmar el dossier, «presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021».
Al margen de estos tres apuntes en el informe de la UCO de hace dos meses sobre la presunta llegada de fondos irregulares a las arcas socialistas, en el sumario del 'caso Koldo' había ya otras dos líneas de investigación sobre la supuesta financiación en B del partido. La primera surge de las afirmaciones del cabecilla de la trama corrupta, Víctor de Aldama, quien sostiene que Koldo García entregó de su parte al secretario de Organización del PSOE 15.000 euros en un bar enfrente de Ferraz como parte del 'cupo vasco'. La segunda era la declaración de la empresaria Carmen Pano, exsocia de De Aldama, quien dice que entregó en dos visitas a la segunda planta de la sede del PSOE en Madrid 90.000 euros en bolsas por orden del cabecilla de la trama.
