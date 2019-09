Teresa Rodríguez quiere devolver los 8.640 euros cobrados en dietas durante su baja maternal Teresa Rodríguez regresa al Parlamento tras su baja maternal. La política gaditana considera que son «sobresueldos en B», y es que durante estos meses no ha acudido al Parlamento andaluz R.C. Cádiz Miércoles, 11 septiembre 2019, 11:22

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, la gaditana Teresa Rodríguez, ha anunciado este martes que su intención es devolver los 8.640 euros que ha cobrado en concepto de dietas del Parlamento andaluz durante los meses que ha permanecido de permiso por maternidad.

Así lo ha trasladado la propia Rodríguez a los periodistas en la que ha sido su primera rueda de prensa tras haber disfrutado de seis meses de permiso por maternidad, sumando lactancia y vacaciones, tras dar a luz a su primera hija, Aurora. Rodríguez ha aprovechado su comparecencia para trasladar su enhorabuena a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, por su embarazo, «estamos de buen año», ha dicho.

Teresa Rodríguez estaba de baja con motivo de su embarazo desde principios de año, siendo su última intervención en público en el debate de investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Precisamente en dicho Pleno, que afrontó en la recta final de su embarazo, tuvo que delegar el voto al sentirse indispuesta tras su intervención en el debate.

Fue el pasado 6 de marzo cuando Rodríguez, pareja del alcalde del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', dio a luz a su primera hija en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz.

A su vuelta a la actividad política, la dirigente de Podemos ha explicado que solicitó en el Parlamento andaluz no cobrar las dietas que le corresponden durante los meses que estuviera ausente, si bien ha criticado que la institución no le permitió no percibir dichas cantidades.

Por eso, ahora, tras concretar que la cuantía que ha recibido como dietas asciende a 8.640 euros, su intención es solicitar poder devolver este dinero al Parlamento andaluz ya que lo considera «privilegios» de los diputados andaluces.

Y es que, a su juicio, y como ha denunciado en reiteradas ocasiones, las dietas que reciben los parlamentarios «son sobresueldos en B», considerando más grave las que reciben en enero y en agosto, meses que son inhábiles en la Cámara autonómica, o que no haga falta justificación de los gastos.