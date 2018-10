Torra se olvida del ultimátum ante la falta de apoyos internos y el desmarque de Esquerra

La CUP acusa a Torra de ser una barrera para la independencia

Al margen del PP, que fue la única formación que pidió la dimisión de Quim Torra, la CUP fue el grupo más duro con el presidente de la Generalitat, al que volvió a sacar una tarjeta roja.

Torra tendió la mano a la izquierda radical (también a los comunes, pues los necesita para aprobar los presupuestos y tener una cierta estabilidad parlamentaria) pero ambos le dieron calabazas. La CUP incluso vertió una amenaza, en la línea con lo que pasó el lunes pasado en la manifestación de recuerdo del 1-O, que acabó en intento de asalto a la Cámara catalana. «Este pueblo ganará la independencia con ustedes o contra ustedes. Saltará la barrera hacia la república y hoy ustedes son la barrera», espetó Carles Riera al presidente de la Generalitat, defensor de los CDR y los radicales, pero que empiezan a volverle la cara.

La CUP ya no tiene la fuerza parlamentaria de la pasada legislatura cuando tenía diez diputados. Ahora tiene con cuatro, que siguen siendo decisivos, pero ya no tanto. Donde los anticapitalistas son más influyentes es entre los movimientos sociales y los CDR, los que aprietan a Torra para que mantenga la vía de la desobediencia del mandato anterior. «No sea un obstáculo y obedezca al pueblo», haga ya efectivo el mandato del 1-O, afirmó el diputado anticapitalista. Torra amaga con no aceptar la sentencia del juicio del 1-O, pero hasta la fecha no ha concretado sus planes en caso de condena. La CUP le avisó que puede llegar el día en que «el pueblo le pida que abra las cárceles».