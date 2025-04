Urdangarin vuelve a casa por Navidad para disfrutar de su primer permiso

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Martes, 24 de diciembre 2019, 09:51 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

Iñaki Urdangarin vuelve a casa por Navidad. A las 8.40 horas de este martes, día de Nochebuena, ha salido de la prisión de Brieva (Ávila), para realizar su voluntariado social en el Hogar Don Orione, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y no regresará hasta el sábado, 28 de diciembre. Este es el primer permiso penitenciario de Iñaki Urdangarín, que ingresó en la prisión de Brieva desde el 18 de junio de 2018.

El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid, Florencio de Marcos, autorizó el pasado 18 de diciembre el permiso de cuatro días concedido el día 5 al cuñado de Felipe VI por la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva (Ávila). La decisión se produjo después de que la Fiscalía emitiese un informe en el que no se oponía a la propuesta de Instituciones Penitenciarias por considerar que se dan los requisitos legales para que el recluso pueda salir a visitar a su familia.

El pasado 28 de noviembre llegó a una fecha ansiada por todos los internos del sistema penitenciario español al cumplir la cuarta parte de su condena de cinco años y diez meses de prisión por el «caso Nóos». Ese hito, legalmente, abrió a Urdangarin, como a cualquier otro preso clasificado en segundo grado, la puerta a reclamar y conseguir hasta 36 días de permiso al año. Eso sí, divididos en períodos de 18 días por semestre y estancias no superiores a una semana, según establece el artículo 154 del reglamento penitenciario.

Según explicaron fuentes penitenciarias, en la Junta de Tratamiento de la cárcel abulense hubo unanimidad para dar luz verde a estas primeras salidas. Y es que -explicaron estas mismas fuentes- Urdangarin, además de haber sobrepasado en prisión la cuarta parte de la condena (condición insoslayable para gozar de estos permisos) cumple sin problema las otras premisas que exige la legislación penitenciaria para salir a la calle: no se ha observado en el preso una mala conducta; no es probable que el recluso quebrante su condena (osea, que utilice el permiso para escapar); no es previsible que aproveche sus salidas para cometer nuevos delitos (sobre todo porque ya no existe el Instituto Nóos); o que esos permisos tengan una repercusión negativa en el programa de tratamiento o reinserción que sigue.

Voluntariado en don Orione

El juez Florencio de Marcos tiene ahora que resolver otra petición de Urdangarin: la de ampliar de dos a tres los días de voluntariado en el centro de grandes discapacitados don Orione, después de que la Fiscalía se haya opuesto a la petición de pasar más tiempo colaborando con esa ONG.

En su momento, el Ministerio Público ya se opuso al que el marido de la infanta Cristina comenzara el voluntariado en Don Orione, centro al que, en la actualidad, acude desde la prisión de Brieva dos días a la semana (martes y jueves) para ayudar en labores terapéuticas de los internos.

La Fiscalía, en línea de lo que ha sostenido desde el inicio, arguye que Urdangarin no debería hacer trabajo de voluntariado en aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, al entender que estas salidas no aportan nada para su reinserción y no suponen un «programa de tratamiento» como tal.

Igualmente, el Ministerio Público ha sostenido siempre que no cree que el cuñado de Felipe VI esté sometido a un régimen de aislamiento impuesto de modo forzoso por la administración penitenciaria, ya que ingresó voluntariamente en el centro penitenciario de Ávila con «conciencia plena» de las condiciones en las que se va a desarrollar el cumplimiento de la condena.