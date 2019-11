ERC valora que ve al PSOE «receptivo» El secretario de Organización del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, junto al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, y el presidente del consell nacional de los republicanos, Josep Maria Jové, durante la reunión mantenida entre los equipos negociadores . / Efe Los republicanos creen que los socialistas mostraron «voluntad» para «encarrilar» una vía política aunque el acuerdo está «lejos» y la negociación será larga CRISTIAN REINO Viernes, 29 noviembre 2019, 15:03

Esquerra Republicana insiste en que a día de hoy votaría «no» a la investidura de Pedro Sánchez. Pero los republicanos han valorado esta mañana algunos puntos positivos de la reunión que mantuvieron ayer los equipos negociadores del PSOE y ERC para buscar una salida a la investidura, aunque siguen reclamando «movimientos explícitos». La portavoz republicana, Marta Vilalta, miembro del equipo negociador, junto a Gabriel Rufián y Josep Maria Jové, ha asegurado esta mañana en TV3 que considera un «buen punto de inicio» el encuentro celebrado ayer con Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa. Según ha destacado Vilalta, los representantes socialistas mostraron «voluntad de escuchar y de hablar» y también de «encarrilar una vía política«. «Escucharon y fueron receptivos», ha señalado la dirigente de Esquerra, que a su entender ayer «escucharon la música de Pedralbes». «No fueron más allá», ha dicho. «Haremos más reuniones a ver si se concreta» una fórmula para buscar una salida al pleito catalán, ha rematado. Los republicanos valoran que los socialistas hayan admitido que la cuestión catalana es un «conflicto político» que se ha de resolver desde la política y que ya no hablen de que estamos ante un problema de convivencia, como defendía hasta hace bien poco el presidente del Gobierno en funciones.

Las posiciones, eso sí, según la dirigente de ERC, están muy alejadas. Por ello, cree que la reunión fijada para el martes en el Congreso de los Diputados no será la última. Se han comprometido a seguir hablando y cree que el punto de coincidencia entre las dos formaciones es que ambos están de acuerdo en construir una solución democrática. «No queremos renunciar a hacer posible la vía de diálogo. Será complejo y mucha gente piensa que no sirve de nada pero no queremos renunciar a internarlo», ha expresado.

Los republicanos reclaman una negociación en dos fases. La primera es la que han iniciado los dos partidos ganadores de las pasadas elecciones: el PSOE ganó los comicios del 10-N en el conjunto de España y ERC venció en Cataluña. Ese diálogo entre los dos partido debería dar como resultado una mesa de negociación entre los dos gobiernos, el central y el catalán, en el que los republicanos piden poder negociar sin condiciones previas ni vetos. Y exigen un calendario y garantías de cumplimiento. Vilalta ha apuntado además que Esquerra no tiene prisa para llegar a un acuerdo con los socialistas. A su juicio, el PSOE quiere un pacto para desencallar la investidura antes de Navidad, pero ERC «no tiene prisa». «Esto no va de días», «hay que construir una solución democrática de verdad», ha señalado. La negociación será larga, ha vaticinado.