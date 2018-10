«La actual política migratoria va en contra de lo que es EE UU» Martin Scorsese, Premio Princesa de las Artes, advierte de que «el sentimiento de división es peligroso» y espera que esta «fase» pase pronto «y podamos vivir todos juntos» JOSÉ L. GONZÁLEZ Miércoles, 17 octubre 2018, 15:26

«Si la actual política migratoria de EE UU hubiera empezado en 1909, yo no estaría aquí». El autor de estas palabars es Martin Scorsese, Premio Princesa de las Artes que esta tarde ha ofrecido una rueda de prensa en la que criticó la actual situación de su país en lo que a migración se refiere. El cineasta señaló que la actual política migratoria de la administración de Donal Trump «va en contra de lo que es EE UU. Nunca va a ser fácil vivir todos juntos. Lo que se está viviendo es trágico en muchos casos, pero el sentimiento de división es peligroso. Espero que esta fase pase pronto y podamos vivir todos juntos», afirmó. Scorsese recordó que él mismo abordó los problemas de la emigración en su película 'Gangs of New York', en la que se refleja el conflicto generado con la comunidad irlandesa por su forma de entender la religión y su obediencia al Papa. «En EE UU se luchó contra ello. Ahora lo vemos de forma distinta», afirmó.

El encuentro de los medios con el veterano director dio para mucho. Por ejemplo, para conocer su visión acerca del futuro del cine. Su próxima película, 'The irishman', está producida por la plataforma Netflix, que no pudo participar en el último festival de Cannes al no estrenar en cines sus producciones. «Lo que tenemos que hacer es lograr fechas de estreno en cine para las películas de Netflix, aunque luego se vean en televisión. No hay duda de que películas como 'Dunkerque' están hechas para grandes públicos. Hay que mantener el respeto por el cine como arte que pueda ser disfrutado por grandes públicos que van al cine. Pero muchas películas ya no son apoyadas por productoras y Netflix o Amazon ponen el dinero. La pregunta es ¿cómo váis a nutrir vuestro talento?». El suyo se ha nutrido ahora de la gran plataforma televisiva ante la imposibilidad de logra financiación vías convencionales, aunque, reconoció, el prefiere «la experiencia de ir al cine».

El veterano director destacó además su estrecha relación con otra leyenda del cine, Robert De Niro, a quien conoce desde que tenía 16 años y con quien ha vuelto a trabajar para su último trabajo. «No hay duda de que le debo mucho. Parece que a lo largo de los años ha sido mi mejor colaboración con un intérprete. Hemos tenido y seguimos teniendo una especie de telepatía. Es probablemente la persona que mejor conoce cómo crecí. Es una gran inspiración para mí».

La infancia de Scorsese estuvo marcada por el ambiente de las calles en las que se crió, en el barrio neoyorquino de Queens, donde era habitual la presencia de personas vinculadas con la mafia. Algo que se reflejó en su cine con una naturalidad que no se encuentra en otros creadores. «El medio con el que se me suele asociar me lleva al mundo en el que crecí. No quieres dar la impresión de que todo era violencia, yo tenía unos padres maravillosos que me querían. Películas como 'La ley del silencio' o 'La fuerza del mal' representaban lo que yo conocía. Había películas fantásticas del submundo en el que yo vivía».