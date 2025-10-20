El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director del Museo Nacional de Antropología de México, ayer, antes de comenzar su rueda de prensa en Oviedo. Iván Martínez
Premio Princesa de Asturias de la Concordia

Antonio Saborit: «Las historias de España y México se funden, se confunden y se enriquecen»

El director del Museo Nacional de Antropología de México, que sufrió un robo en 1985, condenó el incidente del Louvre y lo calificó como «un acto delincuencial cuidadosamente perpetrado» y no «una metáfora de algo más»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:42

Comenta

Antonio Saborit llegaba al Hotel de la Reconquista «después de caminar las calles de esta hermosa ciudad y recordar el placer de mi primera lectura de 'La Regenta'. Después de tener en mi mente la cantidad de imágenes que he cargado en ella desde la adolescencia y que ahora, en mi primera visita a Oviedo, cogen materialidad de una manera sumamente rica». El director del Museo Nacional de Antropología de México está ya en Asturias donde recogerá el Premio Princesa de la Concordia, que es precisamente lo que más destaca de la institución a la que representa: que sea «un espacio de reflexión y de encuentro».

La cultura española y la mexicana «se funden, se confunden y se enriquecen», expresó al comenzar su rueda de prensa, «y desde luego, uno de los puntos en el contenido del museo tiene que ver precisamente con este cruce de destinos». Pero no es un tema vacío de polémicas, y en un momento en el que algunas fuerzas políticas demandan a España una disculpa institucional por la conquista del territorio americano, no quiso pronunciarse al respecto. «Mi profesión es la historia, me he formado como historiador y mis preocupaciones han ido en otro sentido», expresó.

Sí lo hizo en relación al robo producido en el Museo del Louvre, pues en 1985 el museo mexicano sufrió un saqueo de más de cien piezas que marcó para siempre su historia. «Compartimos la rabia y la indignación», aseguró, pero «el patrimonio artístico está bien protegido». «Si algo enseña la experiencia de 1985 que vivió el museo entonces es que quizá no debiéramos mirar este hecho como una metáfora de algo más sino como lo que es, un acto delincuencial cuidadosamente perpetrado».

