«Cumplo 80 años pero no me jubilo, ahora estamos investigando la genética en la enfermedad mental»

Martes, 21 de octubre 2025

Habla castellano. Y empleado nuestra lengua agradeció la invitación a disfrutar de «la celebración» que Asturias hace de estos premios que le ha permitido compartir tiempo con estudiantes. Esa experiencia vivida en el poco tiempo que lleva en Asturias ha hecho feliz a Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que no tiene en mente ni por asomo jubilarse. «En EE UU tenemos la opción pero no la obligación de jubilarnos, yo cumpliré 80 años pero no pienso hacerlo, ahora mismo en mi grupo estamos trabajando en la enfermedad mental grave, intentado aprovechar la genética para ver qué mutaciones que se producen en el feto pueden tener efecto en el desarrollo neuronal del bebé y dar pie a enfermedades como la esquizofrenia en la adolescencia», explicó sobre la línea de trabajo de quién dio con los dos genes que se vinculan directamente con el cáncer de mama. Fueron necesarios veinte años para que aquellos descubrimientos llegaran a ser tratamientos exitosos. La ciencia avanza despacito. Y en este caso, pese a que la tecnología es una acelerador de primer nivel, estima King que habrán de pasar otros veinte años hasta dar con resultados efectivos, porque el cerebro es un órgano especialmente complicado. «Lo bueno de la ciencia es que cuando se tiene un equipo las cosas funcionan, porque cuando yo no pueda seguirán ellos».

El equipo lo es todo para esta mujer que cuyo trabajo en favor de los derechos humanos ha sido fundamental, de manera especial en Argentina, donde su papel fue clave para identificar a niños robados por la dictadura militar y poder reunirlos con sus abuelas. No elige qué le hace más feliz de esas dos facetas investigadoras: «Esto es como elegir entre los hijos, a todos los quiero igual, pero en todos los proyectos hay momentos en los que te das cuenta de que va funcionar y no hay nada mejor que ese momento», subraya King.

No advierte grandes diferencias por razón de género en su trayectoria. «Las preguntas que intentamos explorar las elegimos en función de nuestras propias experiencias culturales, hay una base cultural y de género, ahora la naturaleza del trabajo sobre esas preguntas es independiente del género y la cultura, un buen experimento siempre será un buen experimento», concluyó.

También habló de la ciencia en EE UU en la era Trump. Comparte King la opinión de Douglas Massey (premiado de Ciencias Sociales) sobre los ataques del presidente contra el conocimiento. «Comparto la opinión y la experiencia, cualquier científico de mi laboratorio, de mi departamento o de mi universidad se ha visto afectado por el caos por los ataques al Instituto de la Salud». Se mostró, en todo caso, optimista: «El director se ha visto en una situación imposible como consecuencia de estos ataques, pero tengo esperanzas en cuanto al futuro, hay buena gente de buena voluntad que sabe lo que es necesario hacer».

Se refirió también a la proliferación de publicaciones científicas en las que no siempre se constata calidad. «Debido a la facilidad para publicar online se ha dado un a explosión de publicaciones poco válidas, afortunadamente hay muchas personas que se dedican a esto e investigadores sénior y jóvenes que vamos a velar para que esas revisiones sean puras y buenas. Es un problema grave que hay que resolver pero hay voluntad de hacerlo.: »Estamos unidos en estos esfuerzos«.