«La discusión sobre la transformación digital es como fue la de la electricidad: ¿Para quién es? Para todos» Foto de familia del jurado del premio Princesa de Investigación Científica Técnica / PIÑA César Cernuda se estrena como jurado del Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica, que se reunió esta mañana y dará a conocer mañana su fallo

«La discusión sobre la transformación digital es como la de la electricidad: ¿Para quién es? Para todos». Con esta frase el presidente de Microsoft en Latinoamérica, César Cernuda, quiso dejar claro que la revolución tecnológica que se vive en la actualidad llegará a todas las capas de la sociedad y que no habrá forma de quedarse fuera. Unas declaraciones que llegaron momentos antes de la reunión en el Hotel de La Reconquista, en Oviedo, del jurado del Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica, en el que se estrena, y que mañana dará a conocer su fallo.

No eludió Cernuda el debate sobre las implicaciones en el empleo que tiene este proceso. «En cada revolución industrial ha habido mucha gente preocupada por los empleos que se pudieran destruir y siempre se demostró que se han creado más de los que desaparecen», afirmó. Eso sí, es necesario que la población adquiera nuevas habilidades para no quedarse descolgado en este cambio tecnológico. «Muchos de los puestos que existirán en veinte años, hoy no existen. Hoy día, hay puestos de trabajo que no somos capaces de llenar porque no hay gente capacitada. Trabajamos con gobiernos para formar a gente no solo en cuestiones digitales, también en ciencias, matemáticas, ingeniería, para que sean capaces de estar en la vanguardia de lo que está pasando», señaló.

Lo que muchos identifican como un peligro, César Cernuda lo percibe como una oportunidad. Es el caso de la denominada Industria 4.0, el proceso por el que la inteligencia artificial y el internet de las cosas, entre otros avances, están entrando en las factorías, un proceso al que Asturias no es ajeno. «Creo que es muy importante entender cómo la transformación digital, las nuevas formas de trabajar, de colaborar, cómo se puede utilizar en la industria el internet de las cosas, los mantenimientos predictivos, pueden hacer que seamos más eficientes. Ya no se trata de una barrera de entrada o de defenderme de mi competencia, sino de una oportunidad de crecer, de ser mucho más eficientes y salir al mercado internacional».

De las deliberaciones del jurado del Premio Princesa de Investigación Científico y Técnica saldrá el sucesor en el palmarés de estos galardones de Svante Pääbo, que el pasado año se llevó el galardón por haber «abierto un nuevo campo de investigación, la paleogenómica, que ha hecho posible conocer la evolución reciente de numerosas especies, incluida la humana». El biólogo sueco desarrolló métodos precisos para el estudio del ADN antiguo que han permitido la recuperación y el análisis del genoma de especies desaparecidas hace cientos de miles de años. Mañana, a las doce de la mañana, será el jurado de este galardón el que se encargue de contar al mundo quién es el nuevo premiado.

Hasta el momento son seis ya los premiados que se conocen de la edición de este año. Se trata del dramaturgo Peter Brooke, reconocido con el premio de las Artes; el Museo del Prado, que se llevó el galardón de Comunicación y Humanidades; el creador de la Khan Academy, Salman Khan, premio de Cooperación Internacional; la esquiadora Lindsey Vonn, premio de los Deportes; y el sociólogo Alejandro Portes, reconocido con el galardón de Ciencias Sociales. La próxima semana, el jueves día 13, se fallará el último de los galardones, el de la Concordia.