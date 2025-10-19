El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Premios Princesa de Asturias: Mendoza, Iturbide y King son este domingo los primeros premiados en llegar a Oviedo

A las diez de la mañana se ponen a disposición del público las entradas para acceder al encuentro con Serena Williams el jueves en el Calatrava

M. F. A.

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Hoy comienzan a llegar a Oviedo los premiados. La primera en hacerlo será la Princesa de Asturias de las Artes, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que será recibida con el tradicional sonido de las gaitas a las puertas del Hotel de la Reconquista a las cinco de la tarde.

Apenas 45 minutos de después, está previsto que Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, dé la bienvenida a la científica estadounidense Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica). Para ver el siempre sonriente rostro de Eduardo Mendoza (Letras) habrá que esperar hasta casi las siete y media de la tarde.

Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), escuchará las gaitas el lunes, a las 9.20 horas. Poco después será cuando lleguen Douglas Massey (Ciencias Sociales) y Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), mientras que Mario Draghi (Cooperación Internacional) estará en Oviedo en la tarde del miércoles. No se ha anunciado cuándo aparecerá en el Reconquista Serena Williams (Deportes), pero es el jueves cuando está previsto que participe en un encuentro con el público en el Calatrava para el que se ponen a disposición del público en general las entradas hoy en la web de la Fundación a las diez de la mañana. Son dos mil las localidades disponibles para el acto, en el que estará acompañada por Theresa Zabell y Feliciano López, pero habrá acceso por invitación para representantes de clubes de tenis y alumnos de Toma la palabra, por lo que será inferior la cifra de entradas a las que se podrá acceder vía web. Se augura un auténtico aluvión de solicitudes y que duren minutos.

Ayer se pusieron a disposición del público entradas para las actividades con los premiados de esta semana y se agotaron prácticamente al completo, como sucedió también para el ensayo del concierto de los Premios. No quedan, por ejemplo, localidades para ver ni a Graciela Iturbide ni a Byung-Chul Han en el Jovellanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  4. 4 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  5. 5 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  8. 8 La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026
  9. 9 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón
  10. 10

    Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Premios Princesa de Asturias: Mendoza, Iturbide y King son este domingo los primeros premiados en llegar a Oviedo

Premios Princesa de Asturias: Mendoza, Iturbide y King son este domingo los primeros premiados en llegar a Oviedo