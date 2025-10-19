Premios Princesa de Asturias: Mendoza, Iturbide y King son este domingo los primeros premiados en llegar a Oviedo A las diez de la mañana se ponen a disposición del público las entradas para acceder al encuentro con Serena Williams el jueves en el Calatrava

M. F. A. Gijón Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Hoy comienzan a llegar a Oviedo los premiados. La primera en hacerlo será la Princesa de Asturias de las Artes, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que será recibida con el tradicional sonido de las gaitas a las puertas del Hotel de la Reconquista a las cinco de la tarde.

Apenas 45 minutos de después, está previsto que Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, dé la bienvenida a la científica estadounidense Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica). Para ver el siempre sonriente rostro de Eduardo Mendoza (Letras) habrá que esperar hasta casi las siete y media de la tarde.

Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), escuchará las gaitas el lunes, a las 9.20 horas. Poco después será cuando lleguen Douglas Massey (Ciencias Sociales) y Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), mientras que Mario Draghi (Cooperación Internacional) estará en Oviedo en la tarde del miércoles. No se ha anunciado cuándo aparecerá en el Reconquista Serena Williams (Deportes), pero es el jueves cuando está previsto que participe en un encuentro con el público en el Calatrava para el que se ponen a disposición del público en general las entradas hoy en la web de la Fundación a las diez de la mañana. Son dos mil las localidades disponibles para el acto, en el que estará acompañada por Theresa Zabell y Feliciano López, pero habrá acceso por invitación para representantes de clubes de tenis y alumnos de Toma la palabra, por lo que será inferior la cifra de entradas a las que se podrá acceder vía web. Se augura un auténtico aluvión de solicitudes y que duren minutos.

Ayer se pusieron a disposición del público entradas para las actividades con los premiados de esta semana y se agotaron prácticamente al completo, como sucedió también para el ensayo del concierto de los Premios. No quedan, por ejemplo, localidades para ver ni a Graciela Iturbide ni a Byung-Chul Han en el Jovellanos.

