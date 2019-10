Premios Princesa | Camisetas de Asiegu para Leonor y Sofía Los niños de Asiegu muestran las camisetas que posteriormente les entregaron a doña Leonor y doña Sofía. / NEL ACEBAL Los pequeños del Pueblo Ejemplar regalaron a la Princesa y a la infanta unas camisetas conmemorativas JESSICA M. PUGA Domingo, 20 octubre 2019, 02:14

Son pocos, pero hacen fuerza. Los niños que viven en Asiegu se unieron a los que no residen en el pueblo, pero tienen familia para hacerles un regalo especial a las hijas de don Felipe y doña Letizia. Una veintena de pequeños en edad escolar estaban presentes cuando Xabel Niembro González, de seis años, y Clara Niembro, de ocho, en representación de todos les entregaron dos camisetas azules a la Princesa Leonor y a la infanta Sofía.

Les gustó, claro, se lo dijeron en cuanto desenvolvieron el regalo, que no venía en papel especial, pero sí era todo un detalle lo que había dentro . Los presentes entregados consistieron en dos camisetas de manga corta con un dibujo descriptivo de la aldea que ha conseguido proclamarse Pueblo Ejemplar de Asturias al segundo intento. Un logro que pasará a la historia por suponer la primera visita de la Princesa de Asturias y de la infanta. Ellas fueron las más esperadas y a la que querían ver los más pequeños del lugar.

Los niños, cobijados en la entrada de una casona, no iban con nada preparado que decirles, pero sí estaban nerviosos y eufóricos ante la visita real. «Les queremos ver y luego ya... lo que surja», comentaba divertida Noelia. «Es que esto no pasa todos los días», apuntó Iván Mier, de 13 años; «no todos los días tienes delante a los Reyes». Él, en particular, tuvo que hacer muchos kilómetros para conseguirlo, pues vive en Bruselas con sus padres y su hermano pequeño, Gabriel. «A mí me gustaría hacerme una foto con ellas, un 'selfie'. Se lo voy a preguntar, a ver si puede ser», pretendía el mayor de los Mier, cuyo padre nació en Asiegu aunque emigró a Bélgica con su familia cuando apenas era un bebé. Lo consiguió con doña Leonor, así que tiene muchas cosas que contar cuando pasado el fin de semana regrese a casa. «Cuando le dije que tenía 13 años, la Reina rápidamente le dijo a Leonor que teníamos la misma edad», contó Iván Mier, quien a continuación le pidió a la heredera hacerse un retrato 'selfie'. «Realmente pensaba que no podría, me sorprendió que no pusiera ningún tipo de problema y que no dudara ni un segundo en decirme que sí», añadió el niño con un punto de emoción.

Los Reyes y sus hijas llegaron saludando y, una vez al lado de los pequeños, fueron preguntando uno por uno cómo se llamaban, cuántos años tenían y quiénes eran los que realmente viven en Asiegu, donde los registros apuntan a ocho niños, si bien ahí estaban Luis, Xabel y Clara. La timidez de las hijas de los Reyes se percibió cuando recibieron el presente porque tan solo pudieron agradecerlo y sonreír en cuanto descubrieron de qué se trataba. Además de muchos recuerdos, doña Leonor y la infanta Sofía se llevaron de Asiegu un queso Cabrales y dos camisetas muy especiales.