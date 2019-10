«Muchas gracias por haber venido» La Princesa Leonor llegó a la plaza de la Catedral sonriendo y se dio un baño de multitudes con sus padres y su hermana JESSICA M. PUGA Viernes, 18 octubre 2019, 01:26

El día tenía que llegar y llegó. La Princesa de Asturias visitó Oviedo para hacer historia en los premios que llevan su nombre y centenares de personas quisieron ser testigos. Muchos admiradores aguardaron su llegada en la plaza de la Catedral desde primera hora de la tarde de ayer. Las previsiones de lluvia no se cumplían y eso era motivo de alegría para quienes fueron pronto a coger buen sitio tras las vallas. «Llegamos a las cuatro y cuarto y conseguimos estar en primera fila», celebraron las hermanas Ana y María José Rodríguez.

El buen hacer de la banda de gaitas amenizó la espera. Cuando los músicos accedieron a la plaza, centenares de personas habían formado ya un pasillo hasta la Catedral. Los de las primeras filas sujetaban banderines con las banderas de España y de Europa y no tanto de Asturias como es habitual. De todas, una ondeaba con más fuerza. Jorge Blanco portaba una gigante que había llevado de casa. El de ayer era un día importante para él, monárquico confeso. «El 14 de mayo de 1962 en Atenas estaba haciendo la mili en Ferrol cuando me embarcaron en el Crucero Canarias a Atenas», recordaba emocionado. Ese día, los hoy Reyes Eméritos se casaron. «Nosotros solo rendimos honores, no nos acercamos mucho, pero sí llegué a ver ilustres invitados. Claro que yo tenía 19 años y poco me importaba...», se lamenta ahora. Quiso el azar unos años después que Blanco, natural de Villaoril (Navia), volviera a encontrarse con don Juan Carlos en Las Palmas de Gran Canaria. «Entonces sí le di la mano», cuenta. Esta vez repitió hazaña con el actual Rey y sus hijas.

Los Reyes y sus hijas llegaron a la plaza de la Catedral con puntualidad británica unos minutos antes de las cinco de la tarde. Los aplausos empezaron en cuanto aparcaron los dos coches de la Casa Real. Según salieron los ilustres invitados, el público empezó a mover con fuerza sus banderines al tiempo que sacaban los teléfonos móviles y algún niño se daba cuenta de que los que llegaban eran los Reyes de España y no los Magos.

Doña Leonor sonreía, y la sonrisa no se le quitó de la cara en toda la tarde. La ausencia de lluvia permitió que la familia se diera un baño de multitudes saludando a todos los que estaban esperándoles en primera y segunda fila a ambos lados del pasillo. «La Princesa es guapísima y el Rey, altísimo», contaba la pequeña Mencía, de 7 años, tras darles la mano. Tanto ella como su primo Alejandro salieron un poco antes de lo normal del colegio Santa María del Naranco para poder estar en el debut de la heredera en los Premios Princesa de Asturias. «Estamos ante un momento histórico y súper emocionante», apuntó al respecto Dely Marrón. Tanto ella como María González incidieron en que «tenemos unos Reyes cercanos y entrañables y han sabido inculcar esos valores a sus hijas. ¿Cómo no vamos a venir a verlos?», se preguntaban.

Tras los saludos, los Reyes saludaron a los niños que les esperaban a la puerta de la Catedral. Eran alumnos de colegios de la ciudad que habían recibido la concesión de la Consejería para tener un lugar destacado. La visita privada de la familia a la Catedral no desanimó al público. De hecho, cuando salieron a eso de las seis de la tarde, había más gente esperándolos. Las voces infantiles del coro de la Fundación entonaron el himno de Asturias y entonces, una plaza que normalmente bulle, se quedó en silencio. «La Princesa nos ha dicho que le había gustado mucho y que lo habíamos hecho muy bien», explicó después Rocío Marcate, de 14 años.

La plaza de la Catedral se había engalanado para la ocasión. Muchas ventanas tenían banderas y curiosos asomados para no perderse detalle de cuanto pasaba debajo. Vieron cómo la Familia Real saludaba sin prisa pero sin pausa a todos cuantos le tendían la mano. Un niño llamó la atención de doña Letizia a la salida de la Catedral, cuando los cuatro miembros de la familia volvieron a recorrer el pasillo. «Qué ojos más guapos tienes», le dijo al pequeño Ezequiel Isarra, de 5 años, al tiempo que le acariciaba el moflete. Su hija mayor secundó la opinión. El niño contestó llamando la atención de su 'tata' y reparando en que la niña «tiene los mismos ojos que el Rey». Por el otro lado paseaban don Felipe y su hija pequeña. «Estoy bien, gracias», respondió la infanta Sofía cuando el público le preguntó qué tal estaba en Asturias.

A la Princesa Leonor no se le borró la sonrisa en ningún momento. De hecho, se le iluminó cuando reparó en un grupo de amigas que portaba una gran pancarta con una fotografía suya. «Me encanta, muchas gracias por haber venido», respondió la heredera cuando la vio. Pilar Menéndez, Manoli Castro, Lola Vega, Fina Álvarez y María Jesús Blanco no dudaron en definir a la familia como «amables y cercanos». «Dos días tardaron en hacernos el cartel, ayer mismo lo fui a recoger», apuntó orgullosa Menéndez. Le sacarán rendimiento porque hoy piensan ir al Campoamor y el sábado viajar hasta Asiegu. «Lo tenemos todo previsto. Es un año muy especial», lo calificó. Tanto que una de sus amigas llegó directamente desde Madrid para no perdérselo.

La jornada vivida en Oviedo ya forma parte destacada de la historia. De ponerle la guinda del pastel se encargaron los cocineros Jaime Uz y Javier Loya, que sirvieron la cena en Trascorrales. Ceviche de bogavante, caviar y manitas tostadas, texturas de bacalao, tofe de tomate y crocanti, galleta asturiana, foie, morcilla y manzana y meloso de centollo, callos de bacalao y papada fueron algunos de los aperitivos preparados para abrir boca. Tampoco faltaron bonito, pote asturiano y chosco. La lubina fue el plato principal. La sirvieron asada en infusión marina. Los frutos del mar y frutas rojas maceradas, cremoso de chocolate blanco y helado cáscara de limón dejaron un buen sabor de boca.