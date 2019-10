Premios Princesa | El método Khan, para repasar durante el verano

El idioma de las matemáticas es universal y fue el que ayer se habló en el colegio de la Inmaculada, en Gijón, para recibir a Salman Khan. Un idioma que habló el propio matemático, profesores y alumnos de toda Asturias e incluso una representación de padres de chicos y chicas que utilizan la plataforma para estudiar. Pudo Khan conocer cómo trabajan los alumnos de la Inmaculada en el día a día escolar con su plataforma, como hacen 80 millones de personas en todo el mundo. Porque este centro lo utiliza, gracias al impulso del profesor Marcos Fuente, desde hace varios años en toda la Secundaria y en Bachillerato.

De hecho, este mismo docente ha sido quien ha ofrecido una formación a profesores de toda Asturias sobre el método Khan, una experiencia que «ha generado mucha ilusión». Y esos profesores estuvieron también ayer en la Inmaculada y pudieron tener un encuentro privado con el creador de un método de enseñanza universal y gratuito, que ha llevado las matemáticas a todos los rincones del planeta. Fue casi una reunión de trabajo, porque los profesores, encabezados por el propio Marcos Fuente, plantearon a Khan algunos desajustes que han visto en su uso. Por ejemplo, el hecho de que los niveles de la plataforma no coinciden con el sistema educativo español o que cierta terminología es propia de Estados Unidos, pero no de España. «Es uno de los puntos centrales de lo que estamos intentando hacer», admitió Khan. De hecho, la plataforma ya se ha ajustado a los métodos de países como Perú y México. «Queremos hacerlo y es muy importante para poder serviros y servir a los alumnos». Pero para lograrlo, sería necesario desarrollar nuevos contenidos. Mientras todo eso llega, el matemático planteó una alternativa: que su método se convierta en un «recurso para complementar la enseñanza a los niños durante el verano, cuando no solo no aprenden, sino que olvidan contenidos». Khan se mostró convencidos de que un estudiante que sea «fuerte en matemáticas, va a obtener buenos resultados vaya al país que vaya».

Buscar colaboraciones

Ante la propuesta de una profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería y madre de un alumno que estudia con la Khan Academy, su creador se mostró dispuesto a estudiar la forma en la que estudiantes universitarios e incluso empresas puedan colaborar en la creación de nuevo contenido. «Una de las cosas más emocionantes de estar aquí es explorar las posiblidades de colaboración», aseguró el Premio Princesa de Asturias, quien también abogó porque la plataforma se use en grupo, de forma que los niños se ayuden unos a otros. «Los alumnos aprenden más cuando están enseñando a un compañero».

Uno de los momentos más especiales de la mañana fue la resolución del enigma 'Abducción alienígena'. Resumen: diez humanos secuestrados por alienígenas. A cada uno se le pone un sombrero, verde o morado. Están en fila y no pueden ver su propio sombrero. Se le pregunta a cada uno de qué color es. De sus respuestas depende que se salve una parte representantiva de la humanidad. Pues bien, los estudiantes lograron salvar al 90% de la humanidad. A Khan ya no le hacía falta traducción: «No sé español, pero sí matemáticas».

Salman Khan no dejó el colegio de la Inmaculada sin hacerse antes una foto de familia con todos los participantes.