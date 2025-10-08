Borja Granero, central del Real Avilés: «Este equipo es rocanrolero, pero tenemos que ir afinando un poco» El jugador valenciano aboga por tener los partidos «un pelín más controlados, sobre todo cuando se nos ponen a favor»

Alberto Santos Avilés Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Borja Granero ha vivido muchas cosas en el mundo del fútbol, pero lo del Real Avilés Industrial el pasado domingo en Guadalajara sólo lo recuerda «en un 'play-off' entre Castellón y Dépor. Algo parecido fue, imagínate, con prórroga y todo. Pero bueno, es importante ganar fuera de casa para conseguir cualquier objetivo que te marques. Sí que es cierto que hay cosas a mejorar, pero bueno, desde la victoria siempre es más fácil».

Cuando acaban los partidos del Real Avilés, la afición está tan encantada como agotada del 'estrés'. El entrenador, seguro que no tanto. ¿Y los jugadores? «Yo me lo paso bien siempre, pero soy defensa –sonríe–. Entonces, preferiría otro tipo de marcador y de partido. Y sobre todo después de ponerte tan favorable los dos partidos, pues a ver, manejar un poquito mejores situaciones. Pero ya te digo, estamos en un proceso de aprender a hacer esas cosas mejor. Es una categoría nueva para muchos», defiende el central valenciano.

Goles encajados «Yo me lo paso bien siempre, pero soy defensa, entonces preferiría otro tipo de marcador y de partido»

Nadie niega los errores defensivos que comete el Real Avilés en los partidos, pero el veterano jugador blanquiazul reflexiona que «siempre es mejor aprender a hacer esas cosas desde una victoria».

Los novatos en Primera RFEF no saben todavía cuál es la medida para saber en qué punto está el Real Avilés, aunque Granero le quita importancia a eso ahora. «No hay que ponerse a medir tanto, ni a ver a dónde estamos, ni dónde no estamos, sobre todo en las alturas a las que está la competición. Es decir, no te puedo comparar un equipo con otro, porque no te puedo comparar ni siquiera estando cinco años en el Racing, o tres en el Deportivo, el del primer año con el del segundo».

Errores defensivos «No divido ataque y defensa, es una mentira muy grande en el fútbol, encajar menos y generar ocasiones es cosa de todos»

Para el defensor blanquiazul, «cada equipo tiene sus cosas, este equipo es rocanrolero. Para nosotros sí, bueno, es divertido jugar, tenemos un poco esa inconsciencia que tenemos que ir de vez en cuando atando en algunas fases del partido, pero sí que es cierto que es un equipo reactivo, diría yo. Golpea, le golpean, golpea, le golpean..., no rehuye a esa competición, pero creo que tenemos que ir afinando un poco el tiro para dentro de esos márgenes que no vamos a ver en los partidos, tenerlos un pelín más controlados, sobre todo cuando se nos ponen a favor».

Cuatro goles para ganar

Campabadal decía en este periódico la semana pasada que no puede ser que el Real Avilés necesite marcar tres goles para ganar. El domingo necesitó cuatro. «Sí, la próxima vez que hablemos que no sean cinco», bromea Granero. Para él, «será importante ser un equipo sólido. Encajar menos goles es evidente que es una de las cosas pendientes, es una cosa de todos, igual que generar ocasiones es una cosa de todos, no divido ataque, defensa, gente que ataca con gente que defiende, porque esa es una mentira muy grande en el fútbol y en los equipos. Hablo de la unidad y mejorar en lo colectivo para cerrar el grifo, no tener que hacer cuatro goles ni tres goles, pero cuando toca hacerlos es cierto que el equipo responde, va para adelante y eso yo me lo paso bien, en cualquier circunstancia, pero con estos 'locos' también».

Minutos jugados «Estoy disponible para todo, para lo de Guadalajara, para cinco, para dos..., para lo que necesite el equipo»

Aunque el final en Guadalajara fue de infarto, Granero saca conclusiones positivas con respecto, por ejemplo, a Salamanca. «Después del 2-2 se paró un poquito el partido, los cambios, las revisiones, ahora como está, lo utilizamos un poquito también, que creo que tenemos que empezar a saber qué nos viene bien y saber cuándo. Por ejemplo, estamos ganando y se para el partido, recuperar, volver a ponernos en nuestro sitio, creo que eso se frenó un poco el golpe después del 2-2, que parecía que era una rotonda de la que iba a ser difícil salir. A partir de ahí se paró y otra vez nos pusimos por delante por manejar bien esos tipos de situaciones», destaca.

En cuanto a su situación en el equipo, el valenciano remarcó que «he venido aquí, como dije el primer día, a ayudar, a aportar, es lo mío. Es verdad que he venido un poco a contrarreloj, en la jornada que empezaba la liga, justo ahora, seis semanas que estoy aquí, que es una mini pretemporada para mí. Venía de una cirugía, me encuentro muy bien, la verdad, la dinámica de trabajo de Dani ya la conocía, es exigente, y eso te ayuda a ponerte bien. También la gente me ha ayudado, la gente se ha puesto a mi disposición, y yo había hecho los deberes en verano, así que estoy disponible para todo, para lo de Guadalajara, para cinco, para dos... Ya lo dije, es lo que me toque, a estas alturas de mi carrera quiero disfrutarlo, estar aquí otra vez en el norte, en un equipo que está creciendo, en un club que sigue creciendo, y para lo que se necesite, en verdad».

Afición «Se ha generado algo bonito, un vínculo que no se debe perder. Me ha sorprendido ese ambiente de fútbol que hay aquí»

Sin mucho tiempo para aterrizar en el club y en la ciudad, Granero sí ha detectado que «se ha generado aquí algo bonito, después del año pasado, sí que es cierto que cuando vives algo tan bonito como un ascenso, y tan difícil como es, en estas categorías, se genera un vínculo que creo que no se debe perder. Hay mucho ambiente de fútbol, y la verdad que a mí me ha sorprendido para bien ese ambiente de fútbol que se vive aquí».

El Real Avilés parece igual de cómodo en casa que fuera, una fortaleza que puede aprovechar en Zamora. «Si la sabemos enfocar como la estamos enfocando para sacar resultados, está muy bien. El contexto no está afectando mucho, y creo que debe ser así. Al final, los contextos son lo que son, pero el campo es otra cosa, y en el campo gracias a Dios estamos ellos contra nosotros, y el equipo ahí está tranquilo», concluye Granero.