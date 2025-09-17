El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javi Rozada, en su entrevista a LA VOZ DE AVILÉS en Oviedo tras conseguir el ascenso a Primera RFEF con el Real Avilés. Álex Piña

Los caminos del Real Avilés y Javi Rozada, a punto de volver a cruzarse

El extécnico blanquiazul fue contactado por Unionistas, próximo rival blanquiazul, para sentarse en su banquillo, pero el ovetense descartó la opción

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:06

Caprichos del fútbol, los caminos del Real Avilés Industrial y el entrenador que le dio el ascenso a Primera RFEF, Javi Rozada, han estado a punto de cruzarse este próximo domingo. Unionistas de Salamanca, rival del conjunto blanquiazul esta jornada, contactó con el preparador ovetense tras prescindir de los servicios de su hasta ahora técnico Oriol Riera, que se marcha traspasado al Istra 1961 croata.

Rozada, que agradeció el interés, rechazó entrar en negociaciones al no encontrarse, según ha podido saber LA VOZ DE AVILÉS, mentalmente preparado para jugar solo por no descender en Primera RFEF, además de tener compromisos estas semanas que le impedían aceptar el cargo. Con el exentrenador del Real Avilés descartado, las dos principales opciones que maneja el equipo salmantino para su banquillo son David Movilla, ex del Sabadell, y Miguel de la Fuente, que la temporada pasada entrenó al Ávila en Segunda RFEF antes de ser reemplazado por Víctor Valdés.

De este modo, Oriol Riera se despidió del club del Reina Sofía con los peores números de siempre de un inquilino del banquillo de Unionistas, con cero puntos y cero goles a favor en las primeras tres jornadas. Más allá de lo deportivo, su relación con el club se empezó a torcer desde la primera jornada de liga, cuando tras caer ante Osasuna Promesas en el minuto 93 comentó en rueda de prensa que «se han estrenado jugadores en la categoría, otros llevan pocos partidos, otros descendieron... Vamos justos de jugadores arriba, de esos que desbordan. Nos falta talento arriba».

