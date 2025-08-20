Dacal no consigue convencer al Real Avilés El futbolista avilesino no pasa la prueba y se queda sin sitio en la plantilla blanquiazul para Primera RFEF

Santy Menor Avilés Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:08 Comenta Compartir

Sergio Dacal (Avilés, 2004) no jugará en el Real Avilés Industrial esta temporada 2025-26. Después de un mes a prueba con el conjunto blanquiazul, la dirección deportiva y el cuerpo técnico han decidido no incluirle dentro de la plantilla.

A pesar del esfuerzo del jugador, que se entregó al máximo y le tocó jugar en una posición, la de lateral derecho, que conocía pero no es en la que mejor se desempeña, los extremos del equipo estaban cubiertos y para la figura de lateral derecho sub 23 Miguel Linares y Dani Vidal buscan un perfil más específico.

Así, Dacal, que había competido en las filas del Langreo la segunda vuelta del pasado curso en Segunda RFEF, tendrá que buscar nuevo acomodo como agente libre, posiblemente en la cuarta categoría del fútbol español, donde todavía no se había asentado.

Canterano del Sporting, una lesión de rodilla frenó su progresión, cuando era considerado una de las perlas de Mareo. Llegó a debutar en Segunda B con el Sporting Atlético con tan solo 16 años. Después jugó dos temporadas en Tercera RFEF con el filial sportinguista, marcando 4 goles en 48 partidos pero sin asentarse en el 'once' titular.

Buscando una mayor confianza, el pasado verano firmó por el Almería para jugar en Segunda RFEF con su filial. Sin embargo, tras no ser titular en la primera vuelta, regresó a Asturias de la mano del Langreo como cedido. Este verano rescindió su compromiso con el Almería para probar fortuna en el Real Avilés, pero la moneda ha salido cruz y ahora le tocará buscar nuevo equipo como agente libre, aunque su condición de sub 23 le abrirá muchas puertas.