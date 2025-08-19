Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Hay que aprovechar lo que se hacía bien y darle matices que pueden ser diferenciales»

Alberto Santos Avilés Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

El mundo del fútbol nos tiene acostumbrados a que todo pase muy rápido, más incluso que en la vida real. La última semana del Real Avilés Industrial ha sido trepidante y una mirada al futuro inmediato nos sitúa en un abrir y cerrar de ojos en el debú liguero en Primera RFEF. Si alguien sabe de prisas, es el nuevo capitán del barco blanquiazul, Dani Vidal (Tarragona, 1992), que afronta el reto de acortar plazos para que esta pretemporada convulsa acabe bien.

–Sinceramente, ¿cuánta gente le dijo si estaba loco por aceptar la propuesta del Real Avilés en un momento difícil como este?

–Pues te diría que poca. Poca gente, porque mi entorno más cercano sabe que muchas veces lo que me digan me entra por un oído y me sale por el otro. Y si me ven convencido, ellos también lo están. Te diría, también me podían decir que estaba loco cuando a los 16 años empecé a sacar el carné de entrenador. Quería ser entrenador, acabé la carrera de Derecho y no lo he utilizado nunca. Evidentemente, hemos hecho muchos esfuerzos por poder apostar por vivir de esto. Y la verdad que te digo, incluso ya no me decían si estaba loco, sino me preguntaban un poquito lo que me habéis preguntado vosotros, que qué me sorprendía. Y cuando tú expones unos argumentos, pues es fácil de convencer a la gente.

–La sensación desde fuera es que podía tener más que perder que ganar con su currículum en el Nàstic.

–Si somos capaces de hacer una temporada ilusionante en el Real Avilés, yo lo veo como una oportunidad, pues pondremos en el escaparate una muy buena temporada con un equipo recién ascendido.

–¿Le puede pesar el hecho de haber dejado el listón tan alto en Tarragona?

–No, yo lo vería como una acumulación de experiencia. Dani, a día de hoy, es un entrenador mucho más preparado para el Real Avilés que hace tres años, por la experiencia en la categoría. Ahora seguramente le puedo aportar muchísimo más al equipo que lo que podía hacer hace un tiempo.

–En los primeros entrenamientos, trabaja por separado en ocasiones la defensa y el ataque, y a usted se le ve muy involucrado con los delanteros.

–Sí, al final me gusta jugar con dos delanteros, evidentemente seguro que hay partidos para todos. Creo que, si queremos ser un equipo que tenga presencia ofensiva, que genere ocasiones de gol, como entrenador tengo la obligación de darle herramientas al equipo para ello.

–El mercado de fichajes del Real Avilés está más avanzado de mitad hacia adelante de la plantilla, y donde más queda por hacer es atrás. ¿Está satisfecho con lo que tiene en ataque y qué necesita en defensa?

–Bueno, no nos esconderemos, la verdad que sobre todo de medio campo hacia adelante el equipo me llamó muchísimo la atención en los partidos que vi. Atrás quizás menos, pero como tú estás diciendo, también faltan piezas para acabar de apuntalar esa defensa. Yo creo que prácticamente en una posición por puesto se va a poder hacer algo, contando que seguramente habrá posiciones que lo tengan que haber jugadores sub-23 por el tema de fichas, pero yo creo que acertaremos para que nos dé ese punto más de contundencia que quizás puede faltar a día de hoy.

–¿Qué perfil de central le gustaría fichar?

–Bueno, al final a nivel de centrales creo que debe ser, sobre todo con el grupo del norte, un central que pueda tener centímetros, un central que sea contundente en el juego directo, que a nivel de centros laterales pues sea dominador, es un poco la idiosincrasia o la diferencia, mejor dicho, con el grupo del sur. Aparte, a nivel de climatología, desgraciadamente después hay unos meses donde hay campos que no están del todo bien y todo este tipo de acciones de balón parado, juego directo, centros laterales, pues aumentan bastante en cada partido.

–En los laterales, con los perfiles que hay de Campabadal y Viti, ¿qué busca para su estilo?

–Lo primero que me gusta es ver el potencial del jugador que puede llegar. Prefiero que pueda ser un jugador de más nivel, aunque tenga un perfil parecido al de Campa o el de Viti, que no encasillarme en querer un perfil distinto y que sea un jugador de menor nivel.

–Esos ajustes de perfiles de jugadores al grupo del norte, ¿también pueden aplicarse a su sistema de juego más tradicional, que es el 4-4-2?

–Parto de esa idea, pero para mí no es algo fijo. Si me tengo que adaptar, me adapto, ya sea por el rival, por el estado del terreno de juego, por momentos de forma de tus jugadores... Evidentemente, yo puedo tener una idea, pero si hay dos o tres jugadores que están a un nivel muy alto y según mi idea no tendrían que coincidir, mi obligación como entrenador es buscarles la manera de poderlos encajar a todos en ello. Pero, como te he dicho, soy un entrenador que me adapto. Incluso la temporada pasada hubo un partido que hice una alineación en el hotel, cuando llegué al campo estaba diluviando y cogí en el estadio y la cambié. Al final, siempre intento tener ese punto de amoldarme a lo que está pasando para sacar el máximo rendimiento del equipo.

–¿Con qué porcentaje de su estilo de juego se conforma que llegue el Real Avilés a la última semana previa al partido de la Ponferradina?

–El equipo llegará preparado seguro. Yo creo que aún nos quedan tres sesiones de entrenamiento, nos queda el partido del sábado, que para mí será una buena piedra de toque. Pero, evidentemente, el equipo no estaba sin entrenar. El equipo estaba entrenando bien, porque a mí no me hubieran gustado los partidos de pretemporada. En ese punto tengo que tener la habilidad de aprovechar aquellas cosas que creo que se estaban haciendo bien para darle continuidad y darle aquellos matices que yo creo que en este momento pueden ser diferenciales o importantes para llegar más preparados a la jornada.

–¿Cuál es el jugador que más le ha sorprendido en esos partidos que ha visto y en los dos primeros entrenamientos?

–Sobre todo, no te diría un nombre, pero sí que te diría aquellos jugadores que no conocía. A mí, pues Natalio, Babin, Campa, Viti, Adrián, Gete... De estos jugadores era difícil que me sorprendieran porque los conocía y podía saber del nivel que tenían. Raúl también, que lo conocía de Fuenlabrada y de Lugo. Pero todo el resto de jugadores, como Kevin, Quicala, Rubio, Santamaría... que te iría diciendo el resto que no conocía, de verdad fueron los que me sorprendieron en su nivel.

–Usted es un entrenador joven al que muchas veces le habrán prejuzgado sólo por la edad. En esos partidos de pretemporada del Real Avilés, uno de los jugadores más destacados fue Natalio, que tiene 40 años. ¿Mira el DNI de sus jugadores?

–No, para nada. Al final, como tú dices, Natalio también me sorprendió, sobre todo a nivel de esfuerzos, de presiones. Ayer hablé un momento con él y hoy en día el fútbol evoluciona mucho. No es como hace 20 ó 25 años, que quizá había menos herramientas y menos conocimiento, y era más difícil que esos jugadores alargaran la carrera. El año pasado tuve a Joan Oriol, con 38 años, que jugó el 95% de los minutos. Otro jugador muy del perfil de Natalio, que ha tocado Champions League, que ha tocado niveles muy altos. Ahí las herramientas, evidentemente, en el fútbol profesional tienen todas las que quieren y después, si son capaces de darle continuidad, aunque no estén en el mundo profesional, pueden alargar la carrera prácticamente hasta cuando quieran.

–Debutará ante dos equipos complicados como Ponferradina y Lugo. ¿Hubiese preferido un calendario más 'amable'?

–Lo bueno de la Ponferradina y Lugo es que seguramente tienes un mayor conocimiento de a lo que te vas a enfrentar, tanto a nivel de jugadores como de técnico. A Fernando Estévez nos enfrentamos en la etapa en la que yo era segundo entrenador, que de hecho, como anécdota, es el último partido que soy segundo entrenador. Nos ganaron en casa pasándonos por encima, y aquel día cambió un poco mi vida, porque pasé de segundo entrenador a primer entrenador. Por tanto, es un entrenador que conozco, que lo ha hecho muy bien en el Eldense. Y a Yago Iglesias, como anécdota también, el entrenador del Lugo hace muchísimos años que nos conocemos, cuando él entrenaba en Tercera y yo también. Evidentemente, era la época de 'play-off'. A veces nosotros necesitábamos partidos del grupo del norte y él de equipos catalanes y desde aquella época nos conocemos y siempre nos hemos ayudado.

Nivel de los grupos

–La pregunta del millón. ¿Es más difícil el grupo del norte o el del sur?

–Diferentes. Al final, en el sur, normalmente, los campos son casi todos estadios. Por el tema de la climatología, es mucho más fácil que los campos estén bien. Eso lo que provoca es que haya menos situaciones de duelos, de juego directo. Igual se apuesta por un jugador, por un tipo de perfil muchas veces más fino respecto al físico. Y en el norte, ya te he dicho, quitando algunas excepciones, hay muchas situaciones que sólo por el tema de cómo puede estar el campo y en qué momentos, quizás se tiene que apostar por jugadores más físicos que técnicos.

–¿Cree que el videoarbitraje requiere de una preparación especial y que puede influir más en la táctica de los partidos de lo que parece?

–Sí, de hecho soy una persona muy curiosa que intenta cuidar todos los detalles. Tengo amigos árbitros que a la mínima que salen las novedades cada año del reglamento, desde toda la vida siempre les pido que tengan una charla conmigo, que me ayuden, que me lo expliquen. Porque evidentemente si tú conoces mejor el reglamento es más fácil que saques ventaja y ahora estamos también en ello contactando con personas que nos van a ayudar, y yo supongo que la semana que viene tendremos distintas reuniones para intentar sacar el mayor partido posible.

–¿Había estado alguna vez en Avilés y en Asturias? ¿Le ha sorprendido algo en el poco tiempo que lleva aquí?

–No, la verdad es que en Asturias no. Sí que con el fútbol hemos visitado mucho el tema del norte, pero tampoco había equipos de Primera Federación. No había tenido la posibilidad de estar. Me gusta mucho salir a correr, hago 7 u 8 kilómetros, y eso me ha servido también para ver un poquito de manera más rápida la ciudad. La verdad es que me ha sorprendido. Es una ciudad con muchísima vida, la gente está en la calle, está en las terrazas, gente de todas las edades. De momento, el poco tiempo que llevo y lo poco que conozco, es una ciudad que te hace sentir muy cómodo.

–Habrá notado desde el primer día el cariño con el que lo ha recibido la afición del Real Avilés. También la hinchada del Nàstic se nota que le desea lo mejor.

–Evidentemente, los resultados me ayudaron a tener ese cariño de la gente en Tarragona, pero también la gente de allí veía un poco, pues a esa persona que podía estar en la grada y estaba en el banquillo, y se sentía plenamente identificada, ya no digo con nosotros, porque el cuerpo técnico éramos entero de la casa, en ese momento apostábamos por muchísimos jugadores o de la cantera o del territorio, que también hace que arrastre a familiares y amigos y sea más fácil que se provoque eso. Y la verdad que sí, aquí en Avilés ya me ha parado mucha gente, gente muy amable, con ganas de charlar y la verdad que en eso soy una persona muy normal, porque yo cuando era crío me gustaba que si había alguna persona por la que tenía admiración o al final por gustarte el fútbol podías cruzar cuatro palabras, pues intento dar a la gente el mismo trato que me gustaba que me dieran a mí.

Ampliar Dani Vidal posa con las camisetas del Real Avilés y la vistió Juan Díaz en el Nàstic en Primera División. Román Recogepelotas en Primera de un Nàstic en el que jugaba un excapitán del Real Avilés Dani Vidal es uno de los pocos supervivientes que quedan en el fútbol moderno de eso que se llama ‘one club man’. Su vida ha sido el Nàstic de Tarragona, club en el que entró con ocho años en categoría benjamín, fue portero hasta edad juvenil y después entrenador, hasta pasar por todas las categorías formativas de fútbol once, filial y primera equipo, al que estuvo a punto de devolver a Segunda División. Parece toda una vida, pero es que sólo tiene 33 años, por lo que está dispuesto a seguir haciendo historia, aunque esta vez muy alejando de su ciudad, en el Real Avilés Industrial. Uno de sus mejores recuerdos de adolescente de Vidal fue ver a su equipo en Primera División con 15 años en la temporada 2006-2007. Y lo hizo en un lugar privilegiado del Nou Estadi de Tarragona, en la banda y los fondos para ver de cerca a las estrellas del fútbol. «Estaba la posibilidad en el club de que la gente de cantera podía ser recogepelotas, me gustaba estar más cerca para vivir ese ambiente de fútbol profesional y tuvimos la suerte de que se subió a Primera División. Entonces, el club premió un poquito a la gente que estuvimos en Segunda, que ya te puedes imaginar que entonces todos los críos del club querían ser recoger pelotas de Primera División», recuerda el nuevo técnico del Real Avilés. Quién le iba a decir a él que uno de sus ídolos aquella temporada acabaría su carrera en el Real Avilés y que 19 años después se pondría al frente de la plantilla del equipo blanquiazul en Primera RFEF. Juan Díaz acababa de llegar al Nàstic desde el Sporting de Gijón. Jugó una temporada en Tarragona y posteriormente siguió su trayectoria en el Poli Egido, el Montañeros y el Alcalá, para recalar dos temporadas en el Real Avilés entre 2011 y 2013, donde fue una pieza fundamental y capitán blanquiazul en Tercera División y en Segunda B.