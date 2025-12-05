Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «La dinámica no nos condiciona, saldremos a ganar como cada partido»

Santy Menor Avilés Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Sin despegarse de su humildad habitual, Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, se mostró ambicioso y optimista de cara a la visita del conjunto blanquiazul a Lasesarre este domingo (18.15 horas). El preparador blanquiazul, que se estrenó en el cargo hace cinco meses precisamente ante el Barakaldo en el último partido de la pretemporada, reconoce que «desde entonces el equipo, como es lógico, ha cambiado y mejorado mucho. Llegamos mucho mejor preparados y con las cosas más claras».

Enfrente, eso sí, estará un equipo gualdinegro que aún no ha perdido en su estadio y que mantiene las virtudes que le llevaron a vencer al Real Avilés en agosto por un claro 2-0. «Es uno de los campos más difíciles de la categoría. No ya este año. Cuando vi que iba a debutar con el Avilés allí pensé: 'mamá'. Sabía que iba a ser un partido muy complicado para llevar tan poco tiempo con el equipo y así fue. Saben muy bien a lo que juegan, juegan a un ritmo y con una intensidad altísima y los fichajes de esta temporada también son de plena confianza del entrenador».

Además, este curso han ampliado sus registros, de tal manera que «juegan también por dentro y llegan con mucha gente al ataque, a veces hasta con seis futbolistas. En su casa te intentan someter y de ahí que todavía no hayan perdido». Sin embargo, las estadísticas están para romperlas y «algún día van a tener que perder, así que ojalá sea ya este domingo», sonríe.

Para lograrlo, Vidal está encantado con el día a día de sus futbolistas. «Es cierto que venimos de tres jornadas sin ganar, pero no estoy preocupado porque el día a día del equipo sigue siendo muy buena. Hemos realizado una semana excelente de entrenamientos y no veo a la gente ni mucho menos decaída. Creo que la pasada jornada hicimos un buen partido, detectamos los posibles errores en los dos goles encajados ante el Celta, aunque el primero fue un golazo, y vamos con la ilusión de hacer un gran partido en Barakaldo».

«Cuando llegamos nos faltaba confianza en él, pero Eze ha dado un paso adelante y se está ganando más minutos de juego»

El equipo está arropado por la afición, con en torno a 300 hinchas desplazados, por lo que el Real Avilés tendrá un motivo más para dejárselo todo sobre el césped de Lasesarre. «Estamos muy agradecidos. Ya el ambiente fue espectacular en el último partido en casa y, aunque no podemos prometer la victoria, sí que haremos todo lo que esté en nuestra mano. Nos vamos a sentir arropados y seguro que se vive un gran ambiente de fútbol porque la gente de Lasesarre aprieta».

A nivel de bajas, Vidal podría tener a toda su plantilla disponible, pues Raúl Hernández ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros y Adri Gómez prácticamente. «Con Adri vamos a ver si lo utilizamos o no, pero es posible que pueda venir ya convocado. Y Raúl tiene unas molestias detrás de la rodilla que aún siguen, pero le hicimos pruebas y no tiene nada serio, por lo que tendrá que tolerarlas», avanza.

El técnico del Real Avilés también fue preguntado por la situación de Edu Cortina, que continúa ejercitándose cada día a pie de campo con el fisio Nacho Villar y se le ve, como siempre, muy integrado en la plantilla. «Está ejerciendo como el capitán que es. Ya me habían hablado muy bien de él y lo estoy pudiendo comprobar. Ha atacado situaciones desde su rol, exige mucho a los compañeros y está muy metido en el grupo, aunque todavía no pueda participar en los entrenamientos con el resto de compañeros. Deseo que vaya cumpliendo sus plazos y que pronto lo podamos ver tocando balón con nosotros. Ya le conocía de su etapa en Unionistas», asegura.

Aunque no quiso dar pistas, como es habitual, sobre la alineación inicial, sí que profundizó en preguntas sobre Eze, Santamaría o Cayarga. «Eze ha dado un paso adelante en el último mes y medio. Se lo hemos dicho. Cuando llegamos no estaba entrenando a su mejor nivel y nos faltaba confianza para ponerlo, pero ha dado un paso adelante y se está ganando los minutos». Sobre la posición de Cayarga y Santamaría, Vidal cree que «Berto en la izquierda, con Osky por detrás, puede meterse hacia dentro».

