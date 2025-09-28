Dani Vidal, sobre la ausencia de Isi Ros en el once del Real Avilés: «Iba a ser titular, pero llegó tarde a la convocatoria del partido» «Después nos ha dado el nivel, que es lo que importa, pero soy un entrenador que creo muchísimo en la cultura deportiva y en la disciplina», explicó el técnico catalán

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, comparecía en la sala de prensa del Suárez Puerta tras el intenso partido ante el Bilbao Athletic con rostro de satisfacción después de una semana dura por la forma en la que el equipo perdió en Salamanca. Por eso valoró esta victoria en casa y el rival contra el que hubo que remontar en la segunda parte. «Sabemos del rival que teníamos delante, sabíamos que iba a ser muy exigente, es un rival con un nivel técnico altísimo, que es capaz de combinar la combinación con la profundidad, ya se ha visto en diferentes acciones, y al final es un equipo que te incomoda por eso, porque si no ajustas bien la presión te salen combinando, en el momento que ajustas bien la presión te empiezan a atacar la profundidad, y al final son críos con un nivel técnico altísimo, muy rápidos, y sí que es cierto eso, que quizá en el primer tiempo nos ha costado un poquito ajustar ese tipo de presiones, hemos conseguido hacerlo con un par de matices al descanso», aseguró,

«El equipo ha creído lo que les he dicho al descanso, que si éramos capaces de dar ese paso hacia adelante teníamos opciones de llevarnos el partido seguro»

La charla antes de volver al campo fue clave porque, según el técnico catalán, «el equipo de verdad se ha creído lo que les he dicho al descanso, que por mucho que pareciera que la primera parte ellos habían estado muy bien, nosotros también habíamos tenido situaciones de gol, quizá nos faltaba un pelín decidir mejor esa última acción, que ya nos ha faltado otros días, pero que si éramos capaces de dar ese paso hacia adelante, pues teníamos opciones de llevarnos el partido seguro».

Vidal revolucionó el once titular, en parte a la fuerza por la lesión de última hora de Cayarga, pero también por motivos tácticos, y extradeportivos, como desveló al hablar de la entrada de Osky y Pablo Álvarez, y la salida de Isi Ros. «Son dos temas totalmente distintos, al final el tema de Osky ya viene semanas entrenando con nosotros, creíamos que hoy, dado que ellos eran muy rápidos por fuera, él teniendo esa juventud hacia adelante y hacia atrás, también nos podía ayudar. El tema de Pablo por Isi, Isi iba a ser titular, luego tuvimos que hacer la modificación a última hora. Llegó tarde a la convocatoria del partido, creo que hay que tratarlo de manera natural, no es ni la primera vez ni la última que pasa, pero sí que prefiero tratarlo, que quede, ya se habló con él. Evidentemente, el chico arrepentido, después nos ha dado nivel, que es lo que importa», explicó.

Contratiempos de última hora

Dani Vidal desligaba así la salida de Isi Ros del equipo titular del incidente de la semana pasada tras su cambio en Salamanca. «Sí que quería dejarlo claro que no tuvo nada que ver con lo de la semana pasada, se zanjó. Yo estoy muy contento con lo que a nivel deportivo nos está dando, pero sí que soy un entrenador, que no me escondo, creo muchísimo en la cultura deportiva, en el día a día, en la disciplina, porque evidentemente estamos en una categoría donde igual a nivel de medios o recursos, hay equipos que están por encima nuestro, y nosotros por nuestras armas necesitamos llevarlas al 100%, y eso pasa por tener un día a día muy exigente, con unas normas. Lo sabe el club, lo sabemos los demás, por tanto, sí que me gustaría eso, se ganó el partido, quedarnos con eso y que quede como una simple anécdota».

«Estoy contento con Javi Cueto, porque hoy las dos que tuvo las 'aparcó' muy bien»

En cuanto al devenir del partido, con muchas dificultades planteadas por el Bilbao Athletic en la primera parte y un cambio radical del Real Avilés tras el descanso, el entrenador blanquiazul valoró que «el guión de la semana, como ya sabéis, se nos empezó a modificar ayer, con la baja de Berto a última hora. Borja tuvo décimas de fiebre también, que estábamos valorando que quizá pudiera estar en el once, tuvo décimas de fiebre por la noche y a última hora nos pasa lo que hemos acabado de comentar, entonces yo creo que hubieron diferentes situaciones en las que me lo tomo como algo positivo, porque el equipo ante adversidades a las que igual no estás acostumbrado a tan pocas horas del partido, respondió muy bien, evidentemente, yo lo que quiero es ganar, me da igual los jugadores que estén en el campo, pensamos que al descanso la decisión era esa, como he dicho, por activa y por pasiva los cambios siempre los hacemos con una buena intención, los que los hacen buenos muchas veces son los jugadores y evidentemente hay días que estamos más acertados o menos, pero agradezco el empuje de la gente en el segundo tiempo porque nos ha ayudado muchísimo a poder producir esa remontada».

Uno de los protagonistas del duelo fue Javi Cueto con sus dos goles. El delantero gijonés no había tenido mucha participación hasta ahora, mermado por problemas físicos, y tras el partido de hoy recibió los elogios de su entrenador. «Evidentemente, ya la capacidad goleadora no me sorprende, sí que me sorprendió al inicio, pero después ya hemos tenido tiempo de poder ir aún siguiendo viendo partidos del año pasado, acciones suyas, creo que en ese aspecto quizás el delantero '9' creo que quizás más diferente que hay a los demás, que es muy rematador, que él siempre está en área, que evidentemente tiene trabajo, te da continuidad al juego, pero siempre prefiere un poco eso, estar en el punto de remate que no quizás otros delanteros más móviles como Rubio, como Santamaría, y hoy la verdad que contento, porque las dos que tuvo las 'aparcó' muy bien, creo que aparte el primero que mete es de un nivel muy alto».