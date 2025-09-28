El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Real Avilés celebran el gol de la victoria. Arnaldo García

El Real Avilés remonta para ganar un partido vibrante ante el Bilbao Athletic

El equipo de Vidal resiste a una primera parte gris y supera con claridad a los vascos tras el descanso con un gol de Kevin Bautista y un doblete de Javi Cueto

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:27

El Real Avilés Industrial sufrió para ganar en casa al Bilbao Athletic, pero lo hizo con solvencia y brillantez gracias a un ejercicio de ... supervivencia en la primera mitad y una remontada vibrante tras el descanso. El equipo avilesino se sobrepuso con los cambios que hizo Vidal en la segunda parte y fue a por el partido. Lo consiguió gracias primero al empate de Kevin Bautista y a un doblete de Javi Cueto para llevar el delirio a la afición del Suárez Puerta después de la decepción de Salamanca.

elcomercio El Real Avilés remonta para ganar un partido vibrante ante el Bilbao Athletic