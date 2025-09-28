El Real Avilés remonta para ganar un partido vibrante ante el Bilbao Athletic

El Real Avilés Industrial sufrió para ganar en casa al Bilbao Athletic, pero lo hizo con solvencia y brillantez gracias a un ejercicio de ... supervivencia en la primera mitad y una remontada vibrante tras el descanso. El equipo avilesino se sobrepuso con los cambios que hizo Vidal en la segunda parte y fue a por el partido. Lo consiguió gracias primero al empate de Kevin Bautista y a un doblete de Javi Cueto para llevar el delirio a la afición del Suárez Puerta después de la decepción de Salamanca.

Vidal apostó por un once titular en el que dejó fuera a Isi Ros para dar entrada a Pablo Álvarez. El técnico catalán matizó tras el partido que no fue por su desencuentro en Salamanca, sino por haber llegado tarde a la convocatoria del partido de este mediodía. No fue el único cambio llamativo, porque el técnico catalán también prescindió de Campabadal a cambio de darle una oportunidad a Osky en el lateral izquierdo, con el objetivo de parar la velocidad del rival por los costados, ya que en la derecha se mantuvo Guzmán. Por su parte, Raúl Rubio entró como jugador más adelantado con Santamaría en el enganche.

El Bilbao Athletic hizo gala de la fama que le precede desde el primer minuto de juego, con presión en todo el campo sobre el Real Avilés y un juego de toque para hundir al rival. El equipo avilesino se había preparado para ello y buscaba la salida rápida desde atrás para buscar la velocidad de Raúl Rubio y Raúl Hernández, sin renunciar tampoco a la presión, pero sólo en momentos puntuales en los que podía hacer daño a la defensa rojiblanca.

Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Guzmán, Adri Gómez, Babin, Osky (Campabadal, min. 60), Gete, Kevin Bautista, Raúl Hernández (Quicala, min. 60), Pablo Álvarez (Isi Ros, min. 45), Santamaría (Borja Granero, min. 92) y Raúl Rubio (Javi Cueto, min. 69). 3 - 2 Bilbao Athletic Santos, Irurita, Monreal, Jon de Luis, Johaneko (Nomayo, min. 62), Eder García, Buján (Asier Hierro, min. 78), Adrián Pérez (Javi Sola, min. 71), Ibón Sánchez (Huestamendi, min. 78), Lete (Alboniga, min. 78), Ibai Sanz. Goles 0-1: minuto 15, Ibai. 1-1: minuto 52, Kevin Bautista. 2-1: minuto 72, Javi Cueto. 2-2: Ibai, min. 80. 3-2: Javi Cueto, min. 89

Árbitro Fernando Román. Mostró tarjetas amarillas a Gete, Isi Ros e Irurita.

Incidencias Partido de la quinta jornada de liga disputado en el Suárez Puerta.

El Real Avilés también quería jugar sus cartas en una de sus especialidades como es el balón parado y así llegó la primera aproximación peligrosa al área de Santos, en un remate de cabeza de Babin en un saque de esquina que había provocado el propio central al intentar prolongar una falta.

El primer susto llegaría, en cambio, para la parroquia local, con videoarbitraje incluido, en un pase en profundidad hacia Ibai que acabó en gol del delantero vasco, aunque estaba en fuera de juego. No pareció importarle demasiado al Bilbao Athletic porque para ese momento ya se sentía demasiado cómodo sobre el campo para los intereses blanquiazules y sólo bastaron cinco minutos para trenzar una jugada de tiralíneas con pase desde la izquierda y remate a placer en boca de gol de Ibai. Demasiado fácil para un equipo que de calidad ya va sobrado.

El Real Avilés lo intentaba, pero su único recurso para hacerle daño al filial vasco era el balón parado y buscar la cabeza de Babin. Encontró otra fórmula en el minuto 22 con un pase largo desde atrás. Adri Gómez abrió un pasillo aéreo para ver el desmarque de Pablo Álvarez, pero el portero del Bilbao Athletic se adelantó y entorpeció el remate final. El equipo avilesino no le perdía la cara al partido en ataque, pero sufría mucho en defensa cuando perdía el balón.

Esa ocasión local espoleó a los rojiblancos, que montaron otra transición de vértigo, de nuevo por la banda izquierda, una autopista para Buján, que puso otro centro que ya se cantaba como el segundo gol, hasta que Álvaro Fernández desbarató en una gran parada con su pierna izquierda el remate de Adrián Pérez.

Aunque el partido parecía más para el segundo gol del Bilbao Athletic que para el empate, los avilesinos buscaban una y otra vez soluciones en ataque, pero encontraban en ocasiones contadas a Santamaría y Pablo Álvarez, y Raúl Rubio se quedaba solo en una pelea imposible contra los defensores vascos.

Al borde del descanso llegaría otro susto para la parroquia local en el segundo gol anulado a Ibai, que le había ganado una vez más la espalda a la defensa del Real Avilés, pero estaba en posición adelantada. Raúl Hernández dio respuesta poco después en un buen desmarque por el centro que le dejó ante el portero vasco, aunque un poco escorado y en fuera de juego por poco.

Isi Ros, al campo

Dani Vidal lo tuvo claro al descanso y mandó calentar a Isi Ros para buscar el revulsivo del murciano desde la reanudación. El sacrificado fue Pablo Álvarez, después de haber desempeñado en la primera parte un rol que se aleja de sus dotes futbolísticas. Su efecto en el campo fue inmediato, en el Real Avilés que empezó jugando en campo contrario, y en el filial vasco, que se dio rápidamente cuenta de que el juego previsible de los avilesinos en la primera parte dejaba de serlo con Isi Ros en la banda del Suárez Puerta.

Ese cambio lanzó un mensaje también a la grada, que se reactivó con el mayor empuje de su equipo tras el descanso. Y todos esos ingredientes no tardaron en dar su fruto en un saque de esquina perfectamente lanzado por Osky. Buscaba la cabeza de Babin y la encontró, aunque el central francés remató en semifallo desde lejos y el balón llegó a Kevin Bautista casi en boca de gol para prolongar con la cabeza y hacer estéril la estirada de Santos. Un tanto a balón parado marca de la casa.

Se había puesto el mediodía para ir a por todas y remontar el partido, eso sí con el permiso del rival, que vio cómo le anulaban otro gol por fuera de juego. Dani Vidal redobló su apuesta en la última media hora, cerrando la banda izquierda con la entrada de Campabadal por Osky y poniendo en la banda derecha a otro puntal ofensivo como Quicala. Más carne en el asador.

El partido era muy distinto al de la primera mitad. El Real Avilés juntaba las líneas en defensa y en ataque y hacía dudar al Bilbao Athletic, que tenía más problemas en la salida del balón, pero cuando lo conseguía no encontraba los pasillos tan despejados de la primera mitad. En cambio, sufría más atrás y apunto estuvo de costarle el segundo gol local en una gran jugada de Quicala por la derecha en el minuto 68 que remató muy forzado en el segundo palo Campabadal.

El Real Avilés vivía su mejor momento y merecía mejor suerte en el marcador. Tras la ocasión de Campabadal llegaba otra de Adri Gómez en el área pequeña. El gol era cuestión de tiempo, o de calidad. Y de eso anda sobrado Javi Cueto, que nada más entrar al campo dio una lección de control, recorte y disparo al borde del área para marcar un golazo y poner a los avilesinos en ventaja.

Las urgencias pasaron al bando visitante y Arambarri intentó la reacción de sus pupilos moviendo el banquillo. Y los cambio surtieron efecto porque uno de los nuevos jugadores, Elijah Gift, aprovechó su fuerza y velocidad para dejar atrás a Guzmán por la izquierda y poner el balón en el centro del área pequeña, donde Ibai sólo tuvo que empujar al fondo de la red para establecer el empate a dos. Faltaban diez minutos para el final y el Real Avilés encontraba otra colina que escalar en busca del triunfo.

Pero el ambiente estaba para las remontadas y otra vez Javi Cueto, a pase de Campabadal y con el suspense de dos revisiones de videoarbitraje, ponía por delante al Real Avilés para delirio de la grada del Suárez Puerta. El Bilbao Athletic aún lo intentó en el tiempo añadido, pero el equipo avilesino se defendió con uñas y dientes para protagonizar una victoria histórico, porque no ganaba al filial del Athletic en casa desde hacía 52 años.