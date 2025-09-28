El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Babin, durante un partido con el Real Avilés.

Directo: Real Avilés - Bilbao Athletic

El filial vasco llega al Suárez Puerta con una tendencia positiva tras sumar dos empates y dos victorias en cuatro jornadas. Los blanquiazules buscarán enmendar los errores de Salamanca

Samuel Osorio

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:37

12:04

Min. 3 Se tira al suelo Kevin Bautista, que sale renqueante tras un choque con Ibon Sánchez.

12:01

Min. 1 Salió con ímpetu el filial vasco, que entró con peligro por la banda izquierda.

12:01

¡Arranca el partido!

Primera posesión para el Bilbao Athletic, que ganó el sorteo.

Enlace copiado

11:58

Ya saltan los jugadores al terreno de juego. A punto de comenzar el encuentro.

11:51

El árbitro de la contienda será Fernando Román, del colegio castellanoleonés. Estará asistido en las bandas por Eduardo de Ponga y Jabir Bouiri.

11:46

El Bilbao Athletic, por su parte, aún no conoce la derrota: 2 victorias y 2 empates.

11:45

El Real Avilés vuelve al Román Suárez Puerta tras la dolorosa derrota en Salamanca ante Unionistas, donde cayeron por 3-2 pese a comenzar por delante con un doblete de Isi Ros.

11:42

Alineación del Bilbao Athletic

Directo: Real Avilés - Bilbao Athletic

Enlace copiado

11:38

Alineación del Real Avilés

Directo: Real Avilés - Bilbao Athletic

Enlace copiado

11:33

¡Buenos días a todos! Bienvenidos al directo del Real Avilés Industrial - Bilbao Athletic, correspondiente a la Jornada 5 del Grupo 1 de Primera RFEF.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  2. 2

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  6. 6

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  7. 7 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
  9. 9 El montañero británico accidentado en Picos de Europa, desde el hospital: «Gracias a todos los que me ayudaron»
  10. 10

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo: Real Avilés - Bilbao Athletic

Directo: Real Avilés - Bilbao Athletic