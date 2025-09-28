Directo: Real Avilés - Bilbao Athletic
El filial vasco llega al Suárez Puerta con una tendencia positiva tras sumar dos empates y dos victorias en cuatro jornadas. Los blanquiazules buscarán enmendar los errores de Salamanca
Samuel Osorio
Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:37
12:04
Min. 3 Se tira al suelo Kevin Bautista, que sale renqueante tras un choque con Ibon Sánchez.
12:01
Min. 1 Salió con ímpetu el filial vasco, que entró con peligro por la banda izquierda.
12:01
¡Arranca el partido!
Primera posesión para el Bilbao Athletic, que ganó el sorteo.
Enlace copiado
11:58
Ya saltan los jugadores al terreno de juego. A punto de comenzar el encuentro.
11:51
El árbitro de la contienda será Fernando Román, del colegio castellanoleonés. Estará asistido en las bandas por Eduardo de Ponga y Jabir Bouiri.
11:46
El Bilbao Athletic, por su parte, aún no conoce la derrota: 2 victorias y 2 empates.
11:45
El Real Avilés vuelve al Román Suárez Puerta tras la dolorosa derrota en Salamanca ante Unionistas, donde cayeron por 3-2 pese a comenzar por delante con un doblete de Isi Ros.
11:42
Alineación del Bilbao Athletic
Enlace copiado
11:38
Alineación del Real Avilés
Enlace copiado
11:33
¡Buenos días a todos! Bienvenidos al directo del Real Avilés Industrial - Bilbao Athletic, correspondiente a la Jornada 5 del Grupo 1 de Primera RFEF.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
-
2
- 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
-
4
- 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
-
6
- 7 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
- 8 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
- 9 El montañero británico accidentado en Picos de Europa, desde el hospital: «Gracias a todos los que me ayudaron»
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.