Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés A falta de la firma, el exentrenador del Nàstic de Tarragona se pondrá al frente del equipo en el entrenamiento de mañana lunes

Alberto Santos Avilés Domingo, 17 de agosto 2025, 20:45

Se acabó el casting de entrenador del Real Avilés Industrial. Casi una semana después de la destitución de Javi Rozada, el club ha conseguido cerrar la contratación un nuevo responsable técnico a dos semanas del inicio de liga en Primera RFEF. No ha sido fácil, pero, a falta de la firma, el elegido finalmente es Dani Vidal, un joven entrenador de sólo 33 años de edad con experiencia en el Nàstic de Tarragona.

Se cierra así un casting que el director deportivo Miguel Linares puso en marcha de inmediato el lunes por la noche, cuando fue consciente de que no podía frenar la destitución de Javi Rozada, con la que no estaba de acuerdo a estas alturas de la pretemporada. Después de un sinfín de llamadas para detener la decisión del presidente Diego Baeza, con parte de la plantilla también implicada en hacer recapacitar al dueño del club, Linares empezó a sondear a posibles sustitutos.

Nacho Castro, candidato hasta el final

La lista de candidatos era amplia e incluía en los primeros puestos a la leyenda del Real Avilés Nacho Castro, libre tras finalizar su etapa en el fútbol mexicano. Pero a medida que fue transcurriendo la semana pasada fue ganando enteros Dani Vidal, que se ajusta al perfil que gusta a los máximos responsables del club avilesino. En cualquier caso, aunque las negociaciones parecían avanzadas a finales de semana, su contratación no acababa de cerrarse y el casting llegó el sábado a una especie de final con varios candidatos, entre los que seguía Nacho Castro, para la elección definitiva por parte de Diego Baeza.

El Nàstic de Tarragona es el club de la vida de Dani Vidal, un técnico de tan sólo 33 años de edad. Con 8 años entró como portero del benjamín. Su carrera no fue tan allá como sus hermanos Gabriel (que llegó a debutar con el primer equipo en una Copa Cataluña), Iván y Lucas. Así, a los 18 le puso punto y final a defender la portería en el juvenil B.

Entonces pasó a entrenar en la cantera, se sacó el título correspondiente y se licenció en Derecho. Dirigió al Cadete A en la conquista del prestigioso torneo MIC, y en la campaña 2018-19 ya dirigió al juvenil de División de Honor, y luego llegó a Tercera División con el Pobla Mafumet (el filial grana), al que llevó desde una posición apurada a estar cerca de los 'play-off'.

La idea del club es que conozca a sus nuevos jugadores en el primer entrenamiento de la semana en La Toba

Ya ayudaba entonces al entrenador del primer equipo, Toni Seligrat, y luego fue segundo de Raúl Agné, encargándose sobre todo de las acciones de estrategia, hasta ser el elegido para el banquillo al ser destituido este a once partidos del fin de la temporada 2022-23. Antes ya lo había suplido en plena pandemia por sanciones o positivos por Covid-19 de Agné.

Asumió la dirección del primer equipo en febrero de 2023 y en la temporada 2023-2024 estuvo a punto de ascender al Nàstic a Segunda División aunque cayó en la final del 'play-off'. El equipo confió en él para intentar de nuevo el éxito la temporada pasada, si bien fue destituido en mayo, a falta de solo dos jornadas para el final de la liga regular y con el equipo todavía en posiciones de play-off, aunque fuera de la lucha por el ascenso directo.

En cuanto a su estilo de juego, a Dani Vidal le gustan los ataques rápidos y un equipo intenso y agresivo desde el primer minuto. Aunque prefiere un 4-4-2, no se siente esclavo de los sistemas, sino más de una identidad de juego, y otra de sus metas es que su equipo domine las áreas. Al menos la defensiva, lo ha conseguido, con sólo 24 goles recibidos en las 38 jornadas de fase regular de la temporada 2023-2024, el que menos de toda la Primera RFEF.

Vidal ya está en la ciudad y una vez cumplimentada la información, está previsto que dirija al Real Avilés en el entrenamiento de la mañana de este lunes en La Toba.