6.656 entradas vendidas: ya solo quedan plazas en los fondos para el Real Avilés-Rayo Majadahonda

Santy Menor Avilés Miércoles, 28 de mayo 2025, 21:48

El Real Avilés Industrial cerró la venta de entradas de hoy miércoles 28 de mayo con un total de 6.656 billetes repartidos, por lo que aún no se ha alcanzado el 'sold out'. Quedan entradas disponibles en las gradas supletorias de los fondos, así como todavía hay abonados que no han retirado sus entradas, aunque tienen para hacerlo hasta el inicio del partido. Mañana jueves 29 es el último día de prioridad para ellos. El viernes 30 ya podrá acudir a la tienda el público general, eso sí, para los fondos, si el jueves no se agotan las entradas.

En todo caso, en el partido frente al Recreativo Granada de hace dos años, el número oficial de entradas vendidas fue de 6.700, capacidad máxima de las gradas fijas y supletorias, por lo que este sábado se batirá seguro el récord de asistencia a un partido en el Román Suárez Puerta. Tanto desde su remodelación en 1999 como en toda la historia del estadio. Un nuevo hito de la era Diego Baeza.

