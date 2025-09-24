La indemnización por el despido de Javi Rozada en el Real Avilés se decidirá en los juzgados El técnico pide unas cantidades que «se alejan de la realidad» según sostienen desde el club, convencidos de que «la justicia nos dará la razón»

Santy Menor Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:23

El Real Avilés Industrial y su exentrenador, Javi Rozada, dirimirán en el juzgado la cantidad a recibir por el técnico ovetense tras su despido. Mientras que los abogados del preparador solicitan un despido improcedente, desde el club mantienen que se trata de un despido «disciplinario», por lo que la cantidad a abonar sería muy inferior a lo que solicita Rozada, que «está muy alejado de la realidad».

La defensa del entrenador ovetense también incluye en la petición las primas de ascenso, en las que «no estaba incluido el cuerpo técnico», apuntan desde la entidad. Y «aunque hayan circulado informaciones que afirmaban que se le deben los meses de julio y agosto, él trabajó del 15 de julio al 15 de agosto, por lo que no es lógico pedir los dos meses». En todo caso, reiteran que «todo esto se demostrará en el juicio». Además, en el club mantienen que «toda la plantilla y cuerpo técnico de la pasada temporada están al día. No se debe nada».

Mejor pinta tiene la salida de Miguel Méndez, «todo un profesional, que se ha portado siempre de diez con el club» y que está cerca de llegar a un acuerdo con la entidad antes de la llegada de un hipotético juicio, que está fechado por un mero formalismo.

En cuanto al despido de Jose Martínez, en el club están bastante decepcionados con la situación, pues consideran que debería haberse arreglado mucho antes. «Le ofrecimos tres opciones. Renovar un año más con nosotros e irse cedido a dos clubes que le conseguimos, o quedarse sin ficha hasta diciembre y poder recuperarse. Rechazó las dos y nos vimos obligados a tener que despedirle», explican.

Tras esto, ahora debe ser un juez el que dictamine la cantidad a abonar, de ahí que el futbolista no haya percibido aún los meses de julio y agosto. «Irá todo junto», avanzan, si bien Diego Baeza, cuando finalizó la temporada pasada, a pesar de que la operación estaba cubierta por la Mutua, abonó el coste de la intervención del tobillo del futbolista, que superó los 9.000 euros, en una clínica privada.

