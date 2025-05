Javi Rozada, entrenador del Real Avilés: «Tenemos que ser muy fuertes mentalmente»

Alberto Santos Avilés Viernes, 23 de mayo 2025, 20:09 Comenta Compartir

A estas alturas de la temporada ya es difícil guardar las cartas entre entrenadores rivales. Los equipos que se juegan la final por el ascenso a Primera RFEF se conocen suficientemente, tanto por las semifinales como por la ingente información que hay de la temporada regular. Pero el factor de las lesiones juega ahora un papel importante y ahí es donde recaen las dudas en el Real Avilés Industrial para viajar este domingo al Cerro del Espino (12 horas) en el partido de ida ante el Rayo Majadahonda.

Javi Rozada es claro al respecto del equipo que puede formar en Madrid y las posibles ausencias por lesión. «Josín está tocado, tiene un par de ligamentos rotos, tiene el astrágalo tocado y no va a poder participar. Va a jugar Julio, lo veo bien, se ha preparado toda la temporada para tener oportunidades como esta. No ha sido una temporada fácil para él, he intentando dentro de esa dificultad de un jugador como él que vino aquí a ser importante tener muy buena relación con él y tenerlo motivado dentro de la dificultad. Creo que lo hemos logrado, porque él es un buen profesional, un gran profesional, es una persona que aunque no juegue hace mucho gimnasio, va a correr y eso al final permite que esté en unas condiciones muy buenas. Ya se vio el otro día, que sí que era difícil salir en ese minuto como estaba la eliminatoria, cumplió con creces, nos metió el gol definitivo y estoy con toda la confianza en él».

El técnico confirma la entrada de Julio por el lesionado Josín y ve al Rayo Majadahonda como «un equipo difícil que maneja muchos registros»

El ovetense incluso anunció a sus compañeros de zaga: «Va a hacer una línea defensiva con Viti, Soler y Babin espectacular». Y fue más allá al responder por un posible 'plan b' al no tener centrales en el banquillo. «Nosotros tendremos tres pivotes en el campo, al final puede jugar Mecerreyes y no habrá ningún problema», añadió.

A pesar de las molestias que tienen algunos de los titulares, Rozada no es partidario de darles descanso de cara al partido de vuelta. «Aquí no se va a reservar a nadie, van a jugar los que estén disponibles, pero al 100%. Si un jugador no está como Josín evidentemente entra otro porque para eso tenemos nivel en la plantilla, pero los jugadores que estén un poco tocados y que mañana hagan el entreno bien van a jugar. Nosotros tenemos que poner el foco en el partido del domingo, es el importante, y los demás no existen. Es clave y tenemos que ir a competirlo con las máximas opciones».

Aprendizaje

El técnico ovetense considera la semifinal ante el Antoniano como un buen aprendizaje. «Las eliminatorias todas tienen momentos. Cuando juegas a 180 minutos en equipos tan igualados, la del Antoniano era muy igualada, hicieron 59 puntos en el grupo 4 donde por historia más gente sube siempre y nosotros hicimos menos. Allí les sorprendimos, hicimos muy buen partido, y aquí fue al revés, ellos en el primer tiempo nos sorprendieron. Tuvo fases, pero de esa eliminatoria me quedo con que el equipo supo sobreponerse a un golpe en contra en el primer tiempo y a la prórroga. Es el camino para esta eliminatoria, tenemos que ser muy fuertes mentalmente porque pueden pasar muchas cosas y hay que estar preparado para todo», valora.

Rozada ve al Rayo Majadahonda como «un buen equipo. Cuando llegas a una final es porque has hecho muchas cosas bien. Ha tenido dificultades porque ha cambiado a jugadores durante la temporada, ha tenido baches, pero como equipo me parece difícil porque manejan muchos registros del juego. Si te tiene que jugar, te juega, si te tiene que contraatacar, tiene una transición buenísima. Es un equipo que tiene jugadores en todas las líneas determinantes».

En cuanto al calor que se anuncia en Madrid, recuerda que «hace un año fuimos a jugar con el Manchego a las 12, hizo mucho calor y el equipo lo gestionó bien. Dan una temperatura alta y Madrid es un clima seco, pero ya tenemos la experiencia, el equipo va a estar hidratado. Llevaremos de todo y no me preocupa».

Por último, Rozada destacó el papel que puede jugar la afición blanquiazul en Madrid. «Nos imaginamos ya el domingo el Cerro del Espino con toda la gente de Avilés y se nos pone la piel de gallina. Es clave, incluso más importante que el partido de vuelta. En la ida, saber que vamos a jugar fuera de casa ese partido con gente allí que nos va a llevar en volandas en momentos de dificultad, pues estamos súper agradecidos por el esfuerzo tanto de tiempo como económico», concluyó.