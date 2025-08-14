Los jugadores del Real Avilés ven «atípica, pero no alarmante» la situación del equipo tras el despido de Rozada Edu Campabadal asegura que el cambio de entrenador no afectará en el plano físico y que en el táctico «tendremos tres semanas menos que el resto de equipos»

Alberto Santos Avilés Jueves, 14 de agosto 2025, 21:03

La presentación de Edu Campabadal y Nando como jugadores del Real Avilés Industrial no pudo esquivar la situación del equipo, a la espera de un nuevo entrenador tras la destitución de Javi Rozada. Después de escuchar las virtudes de ambos ensalzadas por el director deportivo, Miguel Linares, el veterano Campabadal no eludió las preguntas por la situación del equipo.

«Como siempre me ha pasado con cualquier circunstancia de estas, es una situación donde no es cómoda al principio, pero tú eres profesional y sabes que se da. La opción es ahora coger un entrenador nuevo, saber la dinámica que quiere tener, el perfil que quiere tener y enganchar otra vez con las mismas ganas que cuando empezamos la pretemporada. No es nada alarmante, es una situación atípica, es verdad, pero se da en el fútbol y no hay que darle más vueltas a eso», aseguró.

En cuanto a las consecuencias para la preparación del Real Avilés en pretemporada, el lateral catalán explicó que «a nivel físico, cero, porque seguimos trabajando a tope con el preparador físico y eso es algo positivo. A nivel táctico, primero tenemos que conocer al entrenador y saber lo que nos va a demandar. A partir de ahí, tendremos tres semanas menos que los demás equipos, pero creo que el equipo está bien. Se ha visto en los partidos de pretemporada, creo que el equipo tiene ganas, que es lo importante cuando llega una persona nueva, que estén dispuestos a escucharle y a intentar coger sus impresiones y lo que le mandan. Creo que va a ser algo más rápido que otros equipos, pero que no va a afectar negativamente a ello».

«Me sorprendió el ritmo y la intensidad, vamos a competir mucho y será complicado meternos mano» Edu Campabadal Jugador del Real Avilés

Campabadal recordó la valoración que hizo a su llegada: «Cuando vine aquí me sorprendió el nivel de ritmo que había, el nivel de intensidad, creo que es algo muy positivo. Yo he estado en equipos que, seguramente, técnicamente han sido superiores a muchos rivales, pero te das cuenta de que ese punto más que tenía el equipo, desde donde partía te da muchos, muchos puntos. Entonces, creo que es un equipo donde vamos a competir mucho, donde va a ser complicado meternos mano».

Por su parte, Nando explicó su motivación de fichar por el Real Avilés «para ganarme un hueco en esta categoría y poder subir y avanzar a la liga profesional», y aseguró sobre la competencia con un ídolo local como Álvaro Fernández que «los años que he estado en el Hércules o el Cádiz siempre me he enfrentado a buenos porteros. Mis compañeros siempre han sido buenos porteros. Creo que la cosa depende más de mí, de estar al 100%, de dar lo mejor de mí, pero luego al final es el míster el que elige».