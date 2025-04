Julio, central del Real Avilés, advierte: «Hicimos lo más difícil, ahora no podemos relajarnos» El central del equipo avilesino califica de «partido trampa» el duelo ante el Escobedo y destaca la «solvencia del equipo en las dos áreas» en la segunda vuelta

A la segunda fue la vencida y al final Julio Rodríguez volvió a experimentar la sensación de ser titular en el Real Avilés Industrial en el derbi de Luanco ante el Marino. El aplazamiento del partido frente al Langreo había pospuesto su regreso al equipo dos meses después de su entrada testimonial en la recta final en Laredo. Hasta ese momento estaba inédito en la segunda vuelta y su participación este domingo por la sanción de Josín volvió a demostrar su tesón en los entrenamientos para dar el 100% cuando el equipo lo necesita.

«El partido salió redondo, en un campo muy difícil, porque creo que sólo habían perdido dos partidos en casa, y el equipo salió muy bien desde el principio. Metimos un gol muy rápido y estuvimos muy cómodos durante todo el partido», valoraba este lunes el central mierense. El Avilés se puso por delante en el minuto 1 de juego y esa fue una de las claves del derbi. Para Julio Rodríguez, «sabíamos que era muy importante salir fuerte y ponerse por delante, porque ellos en su casa son un rival fuerte. Lo conseguimos, luego es verdad que tuvimos opciones de meter algún gol más en el primer tiempo para ir más tranquilos. No lo logramos, sabíamos que en el segundo tiempo iba a haber algún tramo en el que nos iba a tocar sufrir, porque ellos iban a tener que hacer algo diferente. Pero con el segundo gol el partido ya cambia y ellos dan un pasito atrás emocionalmente y al final conseguimos los tres puntos».

«Intento cada día dar el máximo, estar lo mejor posible para que cuando me toque poder estar a la altura»

Una vez más quedó patente el excelente trabajo del cuerpo técnico y la plantilla en la preparación de la estrategia, en especial a balón parado, como se vio en el gol de Mecerreyes. «Trabajamos mucho, tenemos a gente muy potente en el juego aéreo, tenemos a buenos lanzadores y creo que en estas categorías, y en todas, el balón parado es muy importante y le estamos sacando mucho partido este año. Al final eso se traslada en que son puntos que te hacen estar arriba en la clasificación», destaca el central.

Después de tanto tiempo sin jugar, entrar en el once titular resulta complicado. «Sí, es difícil, por la posición también, porque es verdad que al ser central pasas de jugar nada a jugar noventa. No es como en otras posiciones que vas entrando progresivamente. Pero al final, es el día a día lo que te hace estar bien para cuando te toque poder dar un buen rendimiento. Yo intento cada día dar el máximo, estar lo mejor posible para que cuando me toque poder estar a la altura», defiende.

Rodríguez también pone en valor la amplitud de la plantilla. «Es la clave este año, se demuestra que juegue quien juegue el equipo sigue ganando, sigue mostrando un buen nivel y esa es la clave cuando un equipo quiere estar arriba y pelear por cosas grandes. Es cosa de todos, no de once, y este año cada jugador que sale al campo da el 200% y el equipo lo ve reflejado», añade.

Partidos clave

A pesar de la notable segunda vuelta del equipo, advierte del peligro que puede tener al exceso de confianza el sábado (18 horas, Suárez Puerta) ante el Escobedo. «No de relajación, pero sí que es un partido trampa porque al final ellos vienen en una buena dinámica. En el fútbol al final siempre pasa lo mismo, y lo vemos en todas las categorías, que los equipos de abajo son muy difíciles, sacan incluso más puntos que los equipos de arriba porque están jugándose también muchas cosas. Ellos vienen en una buena dinámica, como nosotros, y al final es el partido en el que tenemos que hacer bueno todo lo que hicimos hasta ahora y ya ahí dar un golpe encima de la mesa contra el Escobedo, que va a ser complicado, pero aquí en casa somos un rival muy fuerte y tenemos que intentar salir muy fuertes desde el principio», advierte el central mierense.

La razón de que el Avilés lleve toda la segunda vuelta sin perder es, según su opinión, que «el equipo está muy solvente, competimos muy bien en las dos áreas. Creo que también la temporada de Álvaro está siendo muy buena en momentos determinados en los que igual el equipo rival te hace daño y aparece con paradas muy importantes».

Por eso, ante la recta final de la temporada «vale más pensar en el siguiente partido y en intentar mantener esto el máximo tiempo posible. Hicimos lo más difícil, que era sacar la victoria en Luanco, y ahora no nos podemos relajar e ir a por los tres puntos contra el Escobedo».