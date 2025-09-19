El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
Mario Simón posa con la bufanda de Unionistas de Salamanca. Unionistas

Mario Simón se presenta como entrenador de Unionistas, próximo rival del Real Avilés

El técnico albaceteño, ex de Albacete en Segunda División o Murcia, toma las riendas del equipo charro tras la salida de Oriol Riera

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:16

Aunque los primeros nombres que salieron a la palestra fueron los de David Movilla y Miguel de la Fuente, finalmente fue Mario Simón (Albacete, 1981) el entrenador elegido por Unionistas de Salamanca para suplir a Oriol Riera, que salió del club traspasado al fútbol croata.

Simón, con experiencia en Segunda División con el Albacete, en Segunda B con el Murcia o en Primera RFEF con el Intercity, debutará en el Reina Sofía ante el Real Avilés, un equipo «con una buena presión tras perdida. Viene de ganar y eso es importante en este inicio. Tienen jugadores determinantes y es un equipo a tener en cuenta porque llegar con esa dinámica positivas tras el ascenso».

Sobre su fichaje por Unionistas, «cuando uno llega así debe adaptarse rápido porque el domingo hay competición. La pretemporada te da ese conocimiento más a fondo, pero ahora vamos a la necesidad de la competición. No es una situación dramática, lo más importante es que quedan 35 jornadas. Los jugadores tienen mucha capacidad de aprender y ganas. No es una situación para alarmarnos, pero queremos empezar ganando».

Sobre la plantilla que se ha encontrado, «tenemos jugadores con extrema juventud. Pero hay mucha calidad y ganas de coger conceptos. Necesitamos una plantilla fresca, por eso no les vamos a pedir muchos aspectos nuevos. Por otro lado, los he visto bien mentalmente, pese al mal inicio. Es normal pasar malos momentos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  4. 4 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  5. 5

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  6. 6 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  10. 10 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mario Simón se presenta como entrenador de Unionistas, próximo rival del Real Avilés

Mario Simón se presenta como entrenador de Unionistas, próximo rival del Real Avilés