Mario Simón se presenta como entrenador de Unionistas, próximo rival del Real Avilés El técnico albaceteño, ex de Albacete en Segunda División o Murcia, toma las riendas del equipo charro tras la salida de Oriol Riera

Aunque los primeros nombres que salieron a la palestra fueron los de David Movilla y Miguel de la Fuente, finalmente fue Mario Simón (Albacete, 1981) el entrenador elegido por Unionistas de Salamanca para suplir a Oriol Riera, que salió del club traspasado al fútbol croata.

Simón, con experiencia en Segunda División con el Albacete, en Segunda B con el Murcia o en Primera RFEF con el Intercity, debutará en el Reina Sofía ante el Real Avilés, un equipo «con una buena presión tras perdida. Viene de ganar y eso es importante en este inicio. Tienen jugadores determinantes y es un equipo a tener en cuenta porque llegar con esa dinámica positivas tras el ascenso».

Sobre su fichaje por Unionistas, «cuando uno llega así debe adaptarse rápido porque el domingo hay competición. La pretemporada te da ese conocimiento más a fondo, pero ahora vamos a la necesidad de la competición. No es una situación dramática, lo más importante es que quedan 35 jornadas. Los jugadores tienen mucha capacidad de aprender y ganas. No es una situación para alarmarnos, pero queremos empezar ganando».

Sobre la plantilla que se ha encontrado, «tenemos jugadores con extrema juventud. Pero hay mucha calidad y ganas de coger conceptos. Necesitamos una plantilla fresca, por eso no les vamos a pedir muchos aspectos nuevos. Por otro lado, los he visto bien mentalmente, pese al mal inicio. Es normal pasar malos momentos».

