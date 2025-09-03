El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Linares, en el Suárez Puerta, delante del escudo del Real Avilés Industrial. Arnaldo García

Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés: «A Josín no queríamos dejarlo tirado y le hemos dado tres opciones»

«El fichaje de Osky habla bien del club, pudo más la razón que el orgullo»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:58

Miguel Linares (Jaén, 1991) ha logrado volver a ser director deportivo de Primera RFEF tras conseguir el ascenso con el Real Avilés Industrial. En ... lo que será su tercer curso en la categoría, disputando el 'play off' de ascenso a Segunda División en ambas temporadas al frente de la dirección deportiva del Linares, ha protagonizado un verano intenso, que le ha dejado exhausto pero también con la sensación del deber cumplido. Ahora, a esperar por las notas, «que, como siempre, serán en mayo», sonríe.

Espacios grises

