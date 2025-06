Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés: «La continuidad del 50% de la plantilla es un buen porcentaje»

Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés Industrial, puede que haya sido, junto al secretario técnico Antonio Cruz, la única persona que ya visualizaba ... al equipo en Primer RFEF mucho antes de finalizar la temporada regular. Es su trabajo y ahí no cabe lugar al mal fario. Tenía que llegar a este momento con todos los escenarios planificados y en su cabeza ya tiene el diseño de plantilla para afrontar el reto de la permanencia en una categoría muy exigente.

–¿Se imaginaba cuando llegó el año pasado después de la salvación con el Manchego que el Real Avilés iba a estar donde está ahora?

–Realmente, si te digo la verdad, sí pensaba que podía acabar así. Lógicamente, hay muchos matices y detalles que se definen por algo que no podemos controlar o intangible. Pero sí que, tanto Antonio como yo, cuando nos sentamos para valorar un poco el proyecto, teníamos claro que el objetivo era ascender, por lo menos estar en el bombo para ascender, como hicimos en ese 'play-off'. Luego, los 'play-offs' son difíciles, no son una lotería, pero sí son muy complicados. Dependen de detalles mínimos y lo teníamos en mente. Que fuese el primer año lo hace más especial aún, lógicamente.

–No sé si había vivido en su carrera una 'montaña rusa' igual que la del Real Avilés esta temporada.

–No, es cierto que esta temporada ha sido más emocional de lo normal. También desde el inicio hasta el final hemos vivido por un montón de situaciones. Pero bueno, sí que es cierto que mi labor como director deportivo fuera más allá de los mercados se trata de encontrar el equilibrio emocional en todos los componentes de trabajo. Interactuamos con todas las piezas de la cadena. Es difícil, tenemos que apagar muchos fuegos durante cada día. Cuando hablamos de personas, gestionar personas es normalmente la parte más difícil del éxito de una empresa. En el fútbol es igual. Es verdad que ha sido muy emocional, pero hemos tenido puntos clave donde creo que hemos resuelto bien la situación y eso ha hecho que podamos llegar al final con tanta vida y tanta fuerza.

–El presidente Diego Baeza decía en este periódico que había aprendido esta temporada a no tomar decisiones drásticas. Este ascenso se ha conseguido en el campo, pero también en detalles fuera en momentos críticos, y usted ha jugado un papel muy importante a la hora de tender puentes.

–Sí, claro. Fuera de la ventana de transferencia de mercado de verano y invierno, tenemos un papel importante en la sombra o en la oscuridad. Intentamos ser una pieza que no tenga mucho protagonismo, pero que sea la que trate de darle equilibrio a todo lo que se va encontrando en el día a día. Hemos vivido situaciones muy tensas, muy difíciles. Es verdad que, por mi manera de ser, soy una persona estable, tranquila, pese a tener mucho carácter en ocasiones muy puntuales, en el día a día suelo mantener la calma. Lo más importante es, cuando haya situaciones difíciles, mantenerla y, efectivamente, no tomar decisiones sobre todo en caliente. Sentarse a analizar fríamente y tomar decisiones. No el día que pasa, sino 'a posteriori', quizás darte unas horas para poder valorar bien esa situación. Hemos tenido muchas esta temporada y hoy estar aquí te indica que la mayoría habrán sido buenas. Por lo menos el porcentaje de aciertos es mayor que el de errores. Así que he aprendido también.

–El año pasado tuvo que adaptarse a la situación que había tras mantener la categoría. ¿Está ya esa maquinaria engrasada para que no se repitan algunas situaciones desagradables?

–Sí. Llevamos un año de conocimiento entre todos. Creo que es importante conocerse y la relación ha ido a mejor con todas las partes. Sabemos lo que queremos, tanto el míster como yo. El míster sabe lo que yo quiero y yo sé lo que quiere el míster. Tenemos una relación bastante fluida, cordial y buena a estas alturas que ha ido mejorando con el paso del tiempo desde que llegué. Siempre pienso que con la estabilidad de las personas dentro de una empresa, en este caso de un club de fútbol, estarás más cerca del rendimiento que cuando no te conoces. Espero que sea un punto a favor nuestro esa continuidad de todos con normalidad. Lo que está claro es que esto vuelve a empezar y hay que volver a rendir.

–Pero Rozada ha lanzado dudas sobre su continuidad en los mensajes de los últimos días.

–Si te soy sincero, no me he sentado con Javi porque estamos a martes y no hemos tenido tiempo. El partido fue el sábado, el domingo, el lunes y hoy –por ayer– es martes por la mañana. No me he sentado con él. No hemos hablado. Hemos pospuesto una reunión, una conversación dentro de unos días para que pase un poco todo. Ahora mismo me gustaría cerrar la temporada de lunes a jueves. Cerrar por completo la temporada a nivel administrativo en cuanto a lo deportivo se refiere y a partir de ahí tener una conversación. Lo que está claro, y lo voy a gritar siempre de aquí hasta el final de la temporada que viene, es que el Real Avilés tiene que consolidarse en la categoría. Eso es ser ambicioso. Mirar más allá es un error. Lo tengo muy claro.

Sé perfectamente que el Real Avilés, cualquier equipo, salvo que tengas una magnitud enorme o hayas vivido unas experiencias brutales en categorías superiores, lo primero que tienes que mirar es conseguir consolidarte y a partir de ahí crecer. No he hablado con el míster, he visto los titulares en algunos medios de comunicación, pero si te digo la verdad, ni lo he valorado, ni lo he juzgado, ni lo he hablado con él. Hemos tomado algo juntos en la celebración y no nos hemos parado a hablar de eso. Pero como tú has dicho, yo imagino que la normalidad es la continuidad de las patas importantes que merece este éxito. Cuando llegue el momento hablaré con él.

–¿Cuántas llamadas ha recibido desde el sábado ofreciéndole jugadores en Primera RFEF?

–Muchas. Incluso el mismo sábado por la noche ya tenía ofrecimientos. Los tiempos del mercado los conocemos bien. No me voy a precipitar, no voy a ir rápido. No por ir rápido significa que lo hagas mejor, ya lo demostramos en la temporada pasada. Hubo nervios porque era el 20-25 de junio y no había muchos fichajes y eran los tiempos del mercado. En esta no los pienso tener. Tengo muy claro hacia dónde queremos ir. Hemos visto muchísima Primera Federación, tanto Antonio como yo, y eso nos da seguridad a la hora de afrontar este mercado.

–La hoja de ruta del año pasado estaba bastante definida, abordando primero la situación de los jugadores que estaban, renovaciones y bajas.

–Bueno, se modifica levemente, tampoco en exceso. Lo que tengo claro es que primero pasarán unos días, me sentaré con los jugadores, hablaré con ellos individualmente. Afrontaremos las bajas que tengan que ser. A partir de ahí los jugadores con contrato, a partir de ahí las renovaciones y a partir de ahí las incorporaciones. Pero bueno, sí que es verdad que el rol ahora del Real Avilés cambia. Pero si nos paramos a pensar, podríamos tener la misma situación que el año pasado. Hay algunos jugadores que para venir tenemos que tener paciencia.

–¿Por qué?

–Porque dentro de la categoría, igual que de Segunda Federación, por encima está Primera Federación, de Primera Federación por encima está Segunda División o equipos 'top' de Primera Federación. Como tenemos muy claro lo que queremos, el perfil de jugador que queremos, tenemos muy controlado el nivel de la categoría, estoy tranquilo, estoy seguro con esa situación, no me preocupa en exceso. El 'timing' del mercado lo manejaré yo en función de lo que considere que es lo mejor para el club y se irá viendo. Pero bueno, obviamente hay ofrecimientos, hay una barbaridad.

–¿Qué planes tiene por líneas?

–Más que por líneas, lo primero es definir un poco la continuidad de la plantilla que tenemos. Creo que, a diferencia de la temporada pasada, habrá un porcentaje mayor de continuidad, como es lógico, de jugadores que tienen contrato, de jugadores que han obtenido un buen rendimiento esta temporada y hay que darle continuidad a la que viene. Por lo tanto, espero no realizar tantos fichajes como la temporada pasada. A partir de ahí, como tenemos muy claro el nivel, la idea del míster, en este caso de Javi, siempre y cuando todo salga con normalidad, también la conocemos. Tampoco nos centraremos demasiado en empezar por la defensa, como el año pasado. El año pasado había mucho de construir. Este año sí que tienes piezas puestas. A partir de esas piezas, es analizar exhaustivamente el perfil del jugador que viene y, a partir de ahí, tomar decisiones.

–El año pasado los fichajes se hacían por la fórmula de un año con opción de otro según variables. ¿Qué fotografía podemos hacer ahora de la plantilla en cuanto a los que cumplen los requisitos y quedan renovados?

–A ver, lógicamente, no hay nada que estrictamente te defina que por cumplirlo todo vas a continuar. Estábamos hablando de rendimiento. Lógicamente, tenemos que evaluarlas todas. Sí que es cierto que había un sistema de renovación automática en el caso de jugar un porcentaje de minutos o un rendimiento concreto y el ascenso. Eso provoca que los jugadores con más minutos, la mayoría tengan un contrato la temporada que viene. Eso no implica que se vayan a quedar los jugadores. Al final, es fútbol y siempre pasa. Puede haber un jugador que tenga contrato y que tengamos que tramitar la baja o se le plantea una rescisión. Lo que está claro es que vamos a priorizar al club, vamos a priorizar el rendimiento. También está claro que vamos a darle continuidad al bloque porque para nosotros es importante no volver a acometer tantos fichajes como la temporada pasada.

–Le cito un caso concreto, Álvaro. ¿Es viable su continuidad?

–Sí, claro que sí. Pero es viable la continuidad de todos. No creo que tenga un jugador que digas que este se nos va a ir por este lado, que el club quiera y el jugador no. Creo que al ascender de categoría, aquellos jugadores que han destacado o sacado la cabeza, su perspectiva de continuidad es mucho mayor que si no lo hubiésemos conseguido. A estas alturas no veo a algún jugador que quiera salir porque está por encima del rendimiento de la categoría. Creo que el ascenso nos da valor y nos da fuerza.

–Hay situaciones que este año se dieron por las lesiones que no se revolvieron bien.

–Vamos a afrontarlo todo con la mayor coherencia y la mayor normalidad del mundo. Tenemos esta temporada de experiencia. Lógicamente, no queremos cometer los mismos errores que hemos cometido durante esta temporada. Aquello que no veamos, que yo como director deportivo no lo vea, lo voy a argumentar, lo voy a comentar, lo voy a exponer y tomaré las decisiones. Al final estoy aquí para tomar decisiones. Jugadores con contrato que tengan que seguir, jugadores sin contrato que quieran renovar y jugadores que por un tema lesivo no están, tendremos que sentarnos con ellos. Es evidente y pone de manifiesto que cuando hablábamos de que no podíamos tener ciertas situaciones durante la temporada, el tiempo nos ha dado la razón. En este caso me ha dado la razón. No podíamos seguir así. ¿Por qué se hizo? Por una fuerza mayor. Era evidente que nos podía perjudicar y nos perjudicó. Creo que teniendo ya la experiencia no nos puede volver a pasar.

–¿Se atreve a dar un porcentaje de la plantilla que va a continuar?

–La idea de la plantilla es mantener un bloque importante. Si me hablas de porcentaje, el 50% de la plantilla podría ser un buen porcentaje de continuidad. Ya te he dicho que no queremos acometer los 16 ó 17 fichajes que hicimos en el verano pasado porque supone desgaste y incertidumbre. A partir de ahí vamos a priorizar el rendimiento. Igual es un 60 ó un 40%. Faltan por definir algunas situaciones de porcentaje de minutos para esa renovación automática y a partir de ahí ejecutarla. Quiero que por lo menos un grueso de los jugadores de este año sigan para la temporada que viene, sobre todo para darle sentido al crecimiento.

–¿Ha hablado ya con alguno?

–No, con nadie. Entra dentro de lo que te he comentado antes, de los tiempos, del 'timing', de la paciencia, de marcar el orden de cómo queremos que se hagan las cosas. Que pasen unos días y a partir de ahí hablar con ellos tranquilamente. Ahora mismo la euforia está por las nubes, casi nada ni nadie tiene los pies en el suelo y creo que sería hasta contraproducente acometer este tipo de conversaciones.

–El presidente dice que tienen que echar números y parece que habrá que hilar fino.

–Vamos a tener que hilar fino, ya te aseguro que sí, porque somos un recién ascendido y ya te he comentado que lo importante es consolidarse. Hay que echar números, lógicamente que Primera Federación es una categoría con una dimensión deportiva y económica importante. Nos sentaremos Diego y yo para valorar el presupuesto, pero espero que estemos a la altura del objetivo que nos queramos marcar. Lógicamente, los presupuestos normalmente marcan los objetivos, no por ello conseguirlos. Hay ejemplos muy claros como Numancia o UCAM que no han ascendido.

–El cambio de las licencias sub-23 también ayuda, ¿no?

–Sí, ayuda y cambia la planificación. Ahora se pasa desde 16 a 18 licencias senior. Es importante contar con ese par de licencias senior más. Además, en Primera Federación pueden ir todos los jugadores convocados. Eso implica que puedes tener todos los recursos disponibles en el banquillo, no en la grada. Es importante analizarlo bien.

–El año pasado se hablaba de la filosofía de asturianizar al equipo. ¿Se repetirá?

–En estos niveles lo que hay que hacer es elevar el nivel. Priorizar el rendimiento, sin ningún tipo de duda. Y si luego son asturianos, mejor. Pero lo que no voy a hacer es porque un jugador sea asturiano traerlo. Creo que va contranatura del rendimiento que buscamos. ¿Que estar en Primera Federación atraerá a más jugadores asturianos que están en la categoría? Pues sí. ¿Que todo va a ir en base al rendimiento sin mirar el lugar de procedencia? También. ¿Que tienes dudas entre dos que crees que te van a dar lo mismo y uno sea asturiano? Mucho mejor. Sobre todo por el proceso de adaptación, por el conocimiento de la ciudad.

–¿Y cesiones de clubes de categoría superior como los dos asturianos, sí o no?

–Sí, la relación tiene que ser buena y fluida. No tengo ningún tipo de duda. Soy partidario de que entre los equipos del Principado tendremos que tener una buena relación. Con otros equipos también, siempre hay cesiones con varios. He tenido en mi carrera cesiones con el Real Madrid, con Atlético de Madrid, con Villarreal, con clubes de Primera División. La Primera Federación es atractiva y a los jugadores les puede ser interesante. Puede ser un 'win-win'.

–¿Qué le dice a la afición sobre este reto tan ilusionante?

–Les digo que va a ser difícil. Es una categoría muy jodida. El principal objetivo de todos es consolidarse en la categoría. No tengo ninguna duda, lo voy a decir cada día que pase por esto. El objetivo es consolidarse y, lógicamente, que a ellos los necesitamos. Que estemos juntos, que interpretemos bien nuestro nuevo rol dentro de la categoría y que la disfruten. Que la disfruten ellos sobre todo porque es una categoría preciosa. Vamos a estadios increíbles, un nivel deportivo altísimo y es para disfrutarla. Que ahora mismo que lo disfruten y cuando llegue que la sigan disfrutando pero apoyando a su equipo como han hecho y se ha demostrado. Ha sido increíble su apoyo y estamos aquí gracias a ellos porque nos han llevado volando.