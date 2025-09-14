El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natalio recibe una camiseta conmemorativa.

Ver 20 fotos
Natalio recibe una camiseta conmemorativa. Mario Rojas
Real Avilés 2 Osasuna Promesas 0

Natalio cumple 200 partidos con el Real Avilés

El capitán, que debutó como blanquiazul en Tercera en enero de 2020, afronta su séptima temporada con el club

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:52

Natalio Lorenzo sigue sumando registros tanto a nivel personal como en el Real Avilés Industrial. Una carrera deportiva llena de efemérides que en la que este domingo frente al Osasuna Promesas se integró alcanzar los 200 partidos como blanquiazul, cifras al alcance de pocos jugadores a lo largo de la historia.

El capitán del Real Avilés debutó con el equipo el 19 de enero de 2020 en Tercera División frente al Condal en el Suárez Puerta y ante Osasuna Promesas en Primera RFEF ha alcanzado los dos centenares. Por el medio, dos ascensos, 73 goles, una participación en la Copa del Rey y tres Copas Federación.

«Llegamos cuando pocos confiaban y juntos despertamos a una ciudad, a una afición y a un club histórico que no podía morir. Gracias al presidente por confiar en mí desde el minuto 1 y a todos los que forman parte de este camino», comentó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Natalio cumple 200 partidos con el Real Avilés