Natalio cumple 200 partidos con el Real Avilés

Natalio Lorenzo sigue sumando registros tanto a nivel personal como en el Real Avilés Industrial. Una carrera deportiva llena de efemérides que en la que este domingo frente al Osasuna Promesas se integró alcanzar los 200 partidos como blanquiazul, cifras al alcance de pocos jugadores a lo largo de la historia.

El capitán del Real Avilés debutó con el equipo el 19 de enero de 2020 en Tercera División frente al Condal en el Suárez Puerta y ante Osasuna Promesas en Primera RFEF ha alcanzado los dos centenares. Por el medio, dos ascensos, 73 goles, una participación en la Copa del Rey y tres Copas Federación.

«Llegamos cuando pocos confiaban y juntos despertamos a una ciudad, a una afición y a un club histórico que no podía morir. Gracias al presidente por confiar en mí desde el minuto 1 y a todos los que forman parte de este camino», comentó.

Temas

Real Avilés