Álvaro Gete celebra el primer gol del Real Avilés en Primera RFEF. Mario Rojas
Real Avilés 2 Osasuna Promesas 0

El Real Avilés consigue su primera victoria en Primera RFEF ante Osasuna Promesas

El conjunto blanquiazul supera al filial navarro en un partido con alternativas en el que los de Dani Vidal llevaron la iniciativa y disfrutaron de más ocasiones 

Santy Menor

Avilés

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:03

El Real Avilés Industrial ya sabe lo que es ganar en Primera RFEF. A la tercera fue la vencida y el equipo blanquiazul superó ... con merecimiento a Osasuna Promesas (2-0), un filial pamplonica que tuvo sus opciones pero que concedió mucho a un equipo blanquiazul que llevó el control del partido y disfrutó de más y mejores ocasiones de gol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

