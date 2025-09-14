El Real Avilés consigue su primera victoria en Primera RFEF ante Osasuna Promesas

El Real Avilés Industrial ya sabe lo que es ganar en Primera RFEF. A la tercera fue la vencida y el equipo blanquiazul superó ... con merecimiento a Osasuna Promesas (2-0), un filial pamplonica que tuvo sus opciones pero que concedió mucho a un equipo blanquiazul que llevó el control del partido y disfrutó de más y mejores ocasiones de gol.

Dani Vidal solo realizó un cambio en la alineación, aunque a la postre fueron dos. La entrada de Isi Ros por Quicala conllevó el cambio de banda de Raúl Hernández, que actuó en la izquierda para dejarle la derecha a Isi. En Osasuna Promesas, Santi Castillejo, con bastantes bajas, salió más o menos con lo esperado, apostando esta vez por Pedroarena en la derecha en lugar de Arroyo.

La primera parte fue de claro color blanquiazul, con mucha más posesión y llegadas al área contraria. Sin embargo, el filial osasunista era capaz de crear peligro a la contra y aprovechando posibles pérdidas.

A los diez minutos llegó la primera ocasión del Real Avilés. Centro de Cayarga caído a la derecha y remate de cabeza de Isi Ros en buena posición pero flojo, que se fue a córner tras tocar en un defensa. Acto seguido, Osasuna Promesas estuvo a punto de adelantarse en prácticamente su primera jugada de la primera mitad en campo contrario. Centro de Pedroarena en la contra de un saque de esquina y Álvaro salvó con los pies un remate en el área pequeña aunque mordido de Ander Yoldi.

El susto no amedrentó a los de Dani Vidal, que en el siguiente ataque se adelantarían en el marcador. Córner botado por Cayarga y Gete, en el primer palo, entraba de cabeza en la historia del club consiguiendo un tanto muy especial: el primero del Real Avilés en Primera RFEF, el primero de la temporada liguera y el primero del cántabro con la camiseta blanquiazul.

Tras el tanto, el cuadro realavilesino, pleno de confianza, se dedicó a bajar un poco las pulsaciones y controlar los tiempos del partido, sin renunciar al ataque pero sin correr riesgos. Cayarga, que cerca de la media hora se quejó de unos problemas físicos, tuvo poco después el 2-0. Centro de Isi con la derecha y el avilesino conectó de primeras desde dentro del área enviando el balón cerca del cuerpo de Stamatakis, atento.

Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Guzmán, Adri Gómez, Babin, Campabadal; Gete (Borja Granero, m. 60), Kevin Bautista; Isi Ros (Raúl Rubio, m. 60), Berto Cayarga (Pablo Álvarez, m. 70), Raúl Hernández; y Santamaría (Natalio, m. 79). 2 - 0 Osasuna Promesas Stamatakis; Arguibide, Mikel, Jiménez, Raúl Chasco; Mauro (Santos, m. 83), Auría (Garín, m. 68); Pedroarena, Jon García (Aly Kall, m. 83), Ander Yoldi; y Lumbreras (Dani González, m. 60). Goles 1-0: min. 13, Gete. 2-0: m. 84, Mikel, en propia puerta.

Árbitro Álvaro Juncal (Comité Gallego). Amonestó a Adri Gómez y Raúl Rubio; y a Pedroarena.

Incidencias partido de la tercera jornada del grupo 1 de Primera RFEF disputado en el Suárez Puerta ante 2.876 espectadores. Césped en muy buenas condiciones.

A los seis minutos, una jugada prácticamente calcada pero con diferentes protagonistas: Esta vez centró Cayarga, volea de Santamaría y de nuevo Stamatakis bien colocado. Esta ocasión levantó también los ánimos incluso de la grada de Juan Ochoa.

Para irse al descanso por delante en el marcador, el Real Avilés, que seguía siendo superior, tendría que sobrevivir a tres sustos más: un mal saque de Álvaro que acabó con un disparo de Jon García al poste, una revisión del FVS por posible mano de Adri Gómez dentro del área –no hubo nada– y una gran parada de Álvaro en el tiempo añadido a tiro de Auría.

Quiso sentenciar el Real Avilés nada más regresar al terreno de juego, pero no fue capaz. El equipo blanquiazul seguía llegando, sobre todo a través de Isi Ros, Cayarga y Santamaría, pero sin ser certero ni en el remate ni en el último pase. Un golpe en la cabeza de Kevin que paró el partido varios minutos sin consecuencias dio lugar a un tramo del encuentro embarullado, con poca claridad en los dos equipos.

Osasuna Promesas pudo hacer daño en varias ocasiones en la contra de saques de esquina a favor del Real Avilés. Campabadal se quedaba como único hombre, Guzmán unos pasos por delante en la frontal y los jóvenes jugadores del filial rojillo salían como balas y obligaron a los defensores locales a grandes esfuerzos para llegar a tiempo de despejar.

A partir de la hora de juego, tres ocasiones muy claras para el Real Avilés que pudieron sentenciar el partido, pero hubo puntería. Primero Santamaría se encontró con la pierna de un defensor en su definición dentro del área, después Raúl Hernández disparó raso y flojo a las manos de Stamatakis y después Cayarga la envió arriba desde la frontal sin rivales.

Osasuna trataba de empatar sin éxito generando saques de esquina y a seis minutos del final, un centro de Raúl Rubio desde la derecha que buscaba a Natalio fue introducido en su propia meta por Mikel. Ya con todo el pescado vencido, Álvaro salvó el 2-1 y Babin se fue a la caseta con un brazo muy dolorido después de un fuerte golpe. Cuatro de nueve. Esto marcha.