Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Sabía que había equipo para competir en la categoría

Aunque siempre trata de afrontar con tranquilidad tanto a la victoria como a la derrota, el entrenador del Real Avilés, Dani Vidal, era un hombre feliz este domingo en la sala de prensa del Suárez Puerta. El catalán le había podido brindar a la afición blanquiazul la primera victoria del club en la categoría y también en la presente temporada.

«Creo que tuvimos una entrada muy buena al partido, son solo por sensaciones en el juego, sino por ocasiones. Nos conseguimos poner relativamente pronto por delante en el marcador y sí que es cierto que en ese momento ellos dieron un paso adelante y el partido se igualó algo más, aunque seguíamos generando, no tanto por juego organizado sino en transiciones, situaciones de peligro», desgranaba el técnico realavilesino.

Al final «sabemos cómo es el fútbol. Si no materializas el rival te pude generar, además un rival con jugadores jóvenes con muchísimo talento, y está claro que a la mínima podrían habernos empatado el partido». Sin embargo, el descanso le sentó bien a los jugadores del Real Avilés.

«Salimos con la mentalidad de hacer el segundo y yo creo que antes de que llegase tuvimos situaciones para haberlo conseguido antes», explica. «Al final es una categoría complicada, un muy buen rival y estoy muy contento por la victoria, por darle los primeros tres puntos a nuestra gente que ya se los merecían y con ganas de seguir creciendo, que es más fácil desde la victoria».

«Los servicios médicos nos han dicho que, a la espera de pruebas, lo de Babin se puede quedar solo en un golpe»

Preguntado por jugadores en concreto como Isi Ros, Adri Gómez o Santamaría, Vidal no quiso profundizar demasiado, pues «cuando un equipo hace un partido tan completo al final las buenas sensaciones de los jugadores de ataque, que lucen más que son los generan las ocasiones, son consecuencia del trabajo de otros compañeros». Sin embargo, sí dejó alguna píldora sobre Santamaría, a quien «no conocía. Al principio lo veías más como un buen segunda punta que jugaba entre líneas, pero cada vez me demuestra más registros». Y también sobre Adri Gómez, «que nos da las dos posiciones: central y mediocentro».

El Real Avilés ha dominado dos de los tres partidos disputados hasta ahora y compitió bien en Lugo pese a ser un recién ascendido. «Siempre lo he dicho. Cuando me reuní con Miguel –Linares, director deportivo del club– y analicé la posibilidad de venir aquí me decidí porque veía que había una plantilla que podía competir bien en la categoría y jugadores que casaban con el estilo. Si no, seguramente hubiese esperado más en el mercado».

En cuanto al golpe sufrido por Babin, que se retiró del terreno de juego con el brazo muy dolorido, «a la espera de pruebas, según nos han transmitido desde los servicios médicos en principio solo es un golpe, así que confiamos en poder contar con él para la próxima a jornada».

Castillejo: «Creo que tuvimos opciones de haber conseguido al menos empatar»

Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas, quiso valorar el buen trabajo realizado por los suyos durante el partido, asumiendo que «cuando juegas fuera de casa y ante un equipo que llevaba buscando el ascenso a esta categoría hace tiempo es normal que ellos aprieten y comiencen con intensidad».

No le gustó tanto que «se llevasen todos los balones divididos. Al final en el fútbol el 80% de balones son divididos y si el Avilés se lleva la mayoría pues a partir de ahí te genera peligro».En todo caso, sostiene que «por ocasiones pudimos irnos perfectamente con empate al descanso». Ya en la segunda mitad «es verdad que intentamos hasta el final marcar, pero con menos claridad que en la primera. Sacando mucho córner». Sobre el ambiente en el Suárez Puerta, «fue muy bonito. Es un histórico que recuerdo de las quinielas».